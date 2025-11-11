

日本こども支援協会は、児童虐待ゼロを目指すORANGE WALK 2025の開催にあたり、シューズブランドbrightway(ブライトウェイ)と連携し、レザースニーカー「ORANGE WALK限定モデル」を11月1日(土)より予約発売を開始。収益の一部は、ORANGE WALK 2025キャンペーンへ寄付される。

ORANGE WALKキャンペーンとbrightwayについて

ORANGE WALKキャンペーンは、児童虐待防止のシンボルカラー「オレンジ」を掲げ、毎年11月の児童虐待防止推進月間に全国で開催されるチャリティウォーキングイベント。2022年に始まり、これまでに累計87,000人以上の人が参加した。

児童虐待ゼロを目指し、こどもたちを虐待から守り、すべてのこどもが幸せに暮らせる社会を実現するため、参加者が街を歩きながら理念を広げる取り組みとなっている。

2020年に大阪の老舗靴工場・インターナショナルシューズが立ち上げたユニセックススニーカーブランドbrightwayは、「10年後も愛せる1足を」というコンセプトのもと、ミニマルデザインとリペアサービス、時を超えて愛されるプロダクトを目指している。創業から70年以上にわたり培われた技術と伝統を受け継ぎ、時を超え、世代を超えて愛されるプロダクトを届ける。

二つの「明るい道」が重なり合う理由

ORANGE WALKキャンペーンが照らしたい道は、こどもたちの明るい明日への道であり、brightwayが照らしたい道は、履く人の日常に寄り添う明るい道だ。この二つの「明るい道」が2025年、重なり合った。

「歩く」ことで理念を広げるキャンペーンと、足もとから未来まで寄り添うbrightwayとの連携は、必然だったのかもしれない。

brightwayが掲げる「10年後も愛せる1足を」というコンセプト。「素敵な靴はあなたを素敵な場所へと連れて行ってくれる」 これはbrightwayが大切にしている言葉だ。

それは、いいものを長く大切にする想いであり、日本こども支援協会は、こどもたちの明日も同じだと考えている。

10年後も、20年後も、こどもたちが愛され、大切にされる社会。このスニーカーを履いて、児童虐待ゼロという素敵な明日へ、一緒に歩いていただけたらと願っている。

ORANGE WALK限定モデルの特長



「brightway レザースニーカー ORANGE WALK限定モデル」は、児童虐待ゼロを目指すORANGE WALK 2025のために作られた特別デザインだ。二つの理念が共鳴するシンボルカラー・オレンジが配されている。

ALL OSAKA MADEで、大阪の老舗靴工場・インターナショナルシューズの技術と伝統が生んだ確かな品質の商品となっている。



「10年後も愛せる1足」というコンセプトのもと、ミニマルを極めたデザインで、時を超え、世代を超えて愛される一足を目指した。



日常に寄り添う上質なレザースニーカーであり、オールソール交換をはじめとしたアフターサービスに対応。長く愛用できるリペアサービスが付いている。



また、国産素材を使用し、日本の文化や歴史を守り、受け継ぐものづくりを大切にしている。収益の一部はORANGE WALK 2025キャンペーン事業へ充当され、履くことで児童虐待ゼロの活動に参加できる仕組みとなっている。



価格は男性用・女性用とも36,300円。brightway ECサイトにて販売する。

児童虐待の現状

日本の児童虐待相談対応件数は年々増加しており、令和5年度には過去最多の22万5,509件を記録した(※)。児童虐待ゼロを実現するためには、虐待の防止、早期発見、そして社会全体でこどもたちを守る体制が不可欠だと考えられている。

ORANGE WALK 2025は、こどもの最善の利益を第一に、参加団体をはじめ全体で支援体制づくりに取り組んでいく。

日本こども支援協会について

日本こども支援協会は、こどもの最善の利益を第一に、社会的養護を必要とするこどもたちへの支援活動を展開。里親制度の普及啓発、こどもの権利擁護、地域密着型の支援プログラムを通じて、児童虐待ゼロと安心して成長できる環境づくりに取り組んでいる。

ORANGE WALK限定モデルで、こどもたちの明るい未来へと一緒に歩き出してみては。

ORANGE WALKキャンペーン公式サイト:https://npojcsa.com/orangewalk/2025/index.html

brightway公式サイト：https://www.brightway-osaka.com/

(※)参照文献：こども家庭庁「令和5年度 児童相談所における児童虐待相談対応件数」(2025年3月27日公表)

URL:https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a176de99-390e-4065-a7fb-fe569ab2450c/5fbbaa2e/20250327_policies_jidougyakutai_32.pdf

(丸本チャ子)