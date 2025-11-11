

漬物専門店の銀座若菜は、「銀座のチーズ」シリーズの新商品「チーズの味噌漬 -江戸ごぼう七味-」を羽田空港限定商品として11月11日(火)に発売する。

人気商品「チーズの味噌漬」と「江戸ごぼう」を組み合わせた、新感覚のおつまみが誕生した。

人気商品2種の美味しいかけ合わせ

2015年から販売を開始し、今では年間約20万パックを販売する銀座若菜の人気商品「銀座のチーズ」シリーズ。「チーズの味噌漬」と「チーズの酒粕漬」、2種類のチーズをベースに、様々なフレーバーを展開している。



専門店のこだわりの漬け床と良質な生乳を使用したクリームチーズをかけ合わせた「銀座のチーズ」シリーズは、和と洋の発酵の旨味が融合することによって、日本人にもなじみやすい、大人の和チーズに仕上がっている。



一方、「江戸ごぼう」は、発売以来40年近くにわたり羽田空港の東京土産として親しまれている、銀座若菜のロングセラー商品。国産の早掘りごぼうの先端の柔らかい部分を、特製醤油床ではりはりと歯切れの良い漬物に仕上げた。ごぼうの旨味と風味がしっかりと引き出され、ご飯のお供やお酒のあてにもよく合う一品だ。

和洋折衷のくせになる美味しさ

2つの人気商品を組み合わせた「チーズの味噌漬 -江戸ごぼう七味-」は、まろやかでコクのある味わいが人気のチーズの味噌漬に、風味豊かなごぼうの醤油漬とアクセントに七味をプラス。

[caption id="attachment_1464009" align="aligncenter" width="600"] チーズの味噌漬 -江戸ごぼう七味- 60g[/caption]

ごぼうのポリポリとした歯ごたえと香り、チーズの濃厚なコク、味噌の深い旨み、そして七味が一体となり、後引く味わいに仕上がった。

[caption id="attachment_1464010" align="aligncenter" width="600"] 銀座のチーズ 3点詰め合わせ(江戸ごぼう七味・いぶりがっこ・奈良漬＆ペッパー)3点入り各60g[/caption]



同商品は、単品パッケージ680円(税込)と、いぶりがっこ・奈良漬＆ペッパーと組み合わせた3点詰め合わせ2,116円(税込)の2種類を展開。羽田空港公式ネットショップ「HANEDA Shopping」および羽田空港内にある銀座若菜取り扱い売店で販売する。

羽田空港の取り扱い店舗は、第1ターミナルではPIER1(ゲートB前)、PIER4(ゲートF前)、CAPTAINS' MARKET、PIER7。第2ターミナルでは東京食賓館 時計台1番前、東京食賓館 時計台3番前、SMILE TOKYOで購入できる。

「漬ける、を新たに」というブランドコンセプトのもと、伝統をアップデートするような“TOKYO TSUKEMONO”を展開する銀座若菜。代表取締役社長の山田耕平氏は、同品について「ごぼうの素朴な香りとチーズの濃厚さが予想以上に相性が良く、旅の思い出になる一品になったと自負しています。(一部抜粋)」と話す。

チーズのコクとごぼうの食感がマッチした和洋折衷の新感覚おつまみを試してみては。

銀座若菜HP：https://www.ginzawakana.com

羽田空港公式ネットショップ「HANEDA Shopping」：https://haneda-shopping.jp/shop

(R.I.)