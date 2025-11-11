

コンパクトマットレス「TOKURI」シリーズを販売する、福岡の寝具メーカー「Yurikago(ゆりかご)」から、どこでも温かく心地よく眠れる、コンパクト×ベロア羽毛掛け布団「AURORA DOWN」が登場。11月8日(土)より、応援購入サービス・Makuakeにて先行販売実施中だ。

「TOKURI」シリーズは累計5万枚以上販売

「Yurikago」が開発した商品で、どこでも使えて眠れるコンパクトマットレス「TOKURI」シリーズは累計5万枚以上を販売。使用した人から問い合わせやレビューを得て、様々な「眠り」のシーンに活用されていることを知ったという。

中には、同社が想定していない使い方も多々あり、多様化する働き方や生活様式の中で、睡眠においても人それぞれ多様なスタイルになっていることを改めて認識したとのこと。

そんなユーザーからの声に基づき、その人それぞれの多様な睡眠スタイルの一部に合わせることができる「どんなシーンでも手軽に温かく眠れる掛け布団」というテーマのもと、試作を重ねて今回の「AURORA DOWN」の開発に至ったそうだ。

コンパクトかつ上質な使用感



Makuakeにて先行販売が始まった「AURORA DOWN」は、「TOKURI」シリーズを開発・販売している「Yurikago」だからこその、どこでも使えて温かく安らげるコンパクトで使い勝手がよく、かつ上質な使用感にこだわったアイテム。



抜群の温かさを生み出す5つの特殊設計で、しなやかで温かく高級感あるベロア生地と、ポーランド産ダウンが使用されている。

ダブルサイズの羽毛布団1枚で2人で寝た場合、掛け布団に隙間ができて冷気が入ってしまうことで体温の低下に繋がったり、寝返りによってどうしても掛け布団が動いたり引っ張られたりして、結果として眠りが浅くなってしまうことがあるが、ダブルサイズのマットレスにシングル2枚の羽毛布団を使うのは邪魔になることも。



コンパクトな「AURORA DOWN」なら、掛け布団を1枚ずつで使用することで極力お互いの眠りを妨げることなく、快適な睡眠を得やすくなりそうだ。

持ち運びしやすいのでリビングでの使用もOK





コンパクトだからこそ持ち運びしやすく、どこでもさっと広げて快適に眠れる「AURORA DOWN」は、リビングでも使用可能。



ソファ使いや、



お昼寝にピッタリで、



子どもがいる家庭にもオススメだ。ベロア生地には抗菌加工が施されているので、カバーなしでも衛生的に利用できるのも嬉しい。

専用バッグ付きで、アウトドアでも活躍



さらに、持ち運びしやすい専用バッグ付きなので、





いざという時の保管や来客用、アウトドア・車中泊でも活躍。

-10℃環境下で「AURORA DOWN」を使用して横になって実際に寝て測定した実験では、10分後「室温-9.1℃」「体温36.4℃」との計測結果となり、「AURORA DOWN」を掛けている顔以外は冷気を感じることや体温変化がなく、-10℃環境下でも快適に使用できたという。

家庭の洗濯機で手軽に洗える



「AURORA DOWN」は、高い保温力でも薄くてコンパクトだからこそ、家庭の洗濯機で手軽に洗うことができるのもポイント。洗濯ネットに入れて単独での洗濯が推奨されており、乾燥機を使用せずに風通しのよい場所で自然乾燥しよう。

選べる2サイズ・4カラー展開



「AURORA DOWN」は、選べる2サイズ・4カラー展開。より手軽に持ち運べてどこでも使いやすいミドルサイズと、コンパクトでもしっかり就寝用として使えるロングサイズが用意されている。

Makuakeでの先行販売は2026年1月13日まで

Makuakeでは、2026年1月13日(火)22:00まで先行販売予定。早期に応援購入した人への特典として、数量限定の特別価格で購入することができる。

本格的な冬が近づいてきた今、どこでも温かく心地よく眠れる、コンパクトな羽毛掛け布団「AURORA DOWN」をチェックしてみては。

Makuake：https://www.makuake.com/

プロジェクト名：これ1枚で、どこでも温かく心地よく眠れる環境に「コンパクト×ベロア羽毛掛け布団」

Yurikago HP：https://yrkg.jp/

Yurikago Instagram：https://www.instagram.com/yrkg.jp/

(佐藤ゆり)