「これはもう論外です！」柏木由紀、握手会での個人的NG行動明かす「やめてください」

11月11日、柏木由紀が、自身のYouTubeチャンネル『ゆきりんワールド』を更新。アイドル時代に感じていた“握手会でのNG行動”について語った。

動画内で、柏木は個人的な考えであるということを前置きした上で、AKB48在籍中の握手会を振り返り、ファンが名乗ってくれるのは嬉しいとしつつも、「でも『覚えて』ってわざわざ言わなくていいですよ」とコメント。

続けて、「頑張って覚えようと思ってますから。覚えたらこっちから名前を呼びます」「言われるとプレッシャーになっちゃう。“やばい、次来たら絶対名前言わなきゃ”って、ワーッってなっちゃう」「『名前覚えてください！』の時間もったいないから、その分『好き』って言ってくれたらいいなとか思ってた」と当時の心境を語った。

また、「『初めまして！』って言ってきて、『あ、初めまして！』（と返したら）『2回目なんだけど』」と、初対面を装って試すような行動をとってくるファンにも触れると、「言っちゃうけど、これはもう論外です！やめてください」と断言していた。