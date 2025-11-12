高校生が選ぶ「今一番好きなアーティスト」ランキング！ 3位はSnow Man、2位はiLiFE!、1位に輝いたのは？
アイ・エヌ・ジーは、Z世代のリアルな声を届ける「渋谷トレンドリサーチ 2025年秋号」を公開しました。本調査は、2025年9月3〜10日にかけて、全国の高校生200人を対象にWEBアンケートで実施されたものです。
本記事では、「今一番好きなアーティスト・アイドル」ランキングのトップ3を詳しく紹介します。
3位は、9人組アイドルグループ「Snow Man」。アクロバティックなダンスや歌唱力、バラエティ対応力など多才な魅力を持ち、特に冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）では、個々のキャラクターが光るトークや企画でファンを魅了しています。
ビジュアルだけでなく、彼らの「面白さ」にも評価が集まり、グループの絆と個人の存在感がZ世代を中心に幅広い層の支持につながっています。
2位は、人気急上昇中の9人組女性アイドルグループ「iLiFE!」。
「全員かわいくて憧れる」「最近TikTokでよく見るようになって好きになった」といった声が多数寄せられ、TikTokをきっかけにハマる高校生が急増しています。 2025年には武道館公演も成功させており、SNSとリアルの両方で存在感を発揮。アイドル界の次世代エースに成長しつつあるグループです。
堂々の1位に選ばれたのは、ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」。
「曲が深くて、聴けば聴くほど新しい解釈が出てくるところが好き」「声が好き」など、音楽性そのものへの支持が多数。 キャッチーなメロディーと緻密なアレンジ、文学的な歌詞に魅了される高校生が多いようです。 幅広い層に愛されながらも、Z世代から圧倒的な支持を集め、1位を獲得しました。
(文:浦岡 ミコ)
