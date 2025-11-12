俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは11月11日、投稿を更新。巨大なクリスマスツリーに負けない美貌を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：橋本環奈さんマネージャー公式Instagramより）

写真拡大

俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは11月11日、投稿を更新。巨大なクリスマスツリーの前に立ったゴージャスな姿を披露しました。

【写真】橋本環奈の美貌

「ああ、なんとお美しい・・・」

同アカウントは「本日は『OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2025』　クリスマスツリーに点灯させていただきました」とつづり、3枚の写真を投稿。巨大なクリスマスツリーの前に立つ橋本さんの姿です。ゴールドの華やかなドレスを着用しており、クリスタルのような輝きを放つツリーとの相性は抜群です。3枚目では、橋本さんのヘアスタイルやメイク、アクセサリーなどをよく見ることができます。

コメントでは「ああ、なんとお美しい・・・」「ゴージャス環奈」「お姫様やーん　超可愛い」「神様、女神様、環奈様！！！毎日拝まないとですね」「まるで皇女のようなお手振り　お目にかかれた人最高ですね　素敵過ぎるぅぅぅ」「神々しい」「めちゃくちゃ綺麗　大人すぎてびっくりした」「天使かと思った」と、絶賛の声が寄せられました。

美しい姿を多数披露

橋本さんの美しい姿を多数披露している同アカウント。9月19日には「松本隆さんの55周年記念イベント、風街ぽえてぃっくに出演させて頂きました！久しぶりの生歌唱でした　エレベーター内での鏡越しでパシャリ」とつづり、かわいらしい衣装に身を包んだ姿を公開していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)