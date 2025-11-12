「大人すぎてびっくり」橋本環奈、巨大クリスマスツリーに負けない美貌披露「まるで皇女のようなお手振り」
俳優・橋本環奈さんのマネージャーが運用する公式Instagramは11月11日、投稿を更新。巨大なクリスマスツリーの前に立ったゴージャスな姿を披露しました。
【写真】橋本環奈の美貌
コメントでは「ああ、なんとお美しい・・・」「ゴージャス環奈」「お姫様やーん 超可愛い」「神様、女神様、環奈様！！！毎日拝まないとですね」「まるで皇女のようなお手振り お目にかかれた人最高ですね 素敵過ぎるぅぅぅ」「神々しい」「めちゃくちゃ綺麗 大人すぎてびっくりした」「天使かと思った」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ああ、なんとお美しい・・・」同アカウントは「本日は『OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS 2025』 クリスマスツリーに点灯させていただきました」とつづり、3枚の写真を投稿。巨大なクリスマスツリーの前に立つ橋本さんの姿です。ゴールドの華やかなドレスを着用しており、クリスタルのような輝きを放つツリーとの相性は抜群です。3枚目では、橋本さんのヘアスタイルやメイク、アクセサリーなどをよく見ることができます。
美しい姿を多数披露橋本さんの美しい姿を多数披露している同アカウント。9月19日には「松本隆さんの55周年記念イベント、風街ぽえてぃっくに出演させて頂きました！久しぶりの生歌唱でした エレベーター内での鏡越しでパシャリ」とつづり、かわいらしい衣装に身を包んだ姿を公開していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
