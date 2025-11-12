ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ØÅ¦¡ÖÀïÁè¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¸µ£Á£Å£Ò£ÁÊÔ½¸Ä¹¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍÅÄ·É»Ò»á¤¬£±£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤Ç¤Î³èÌö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤òºî¤ê¡¢¸å¿Ê¤ò°é¤Æ¡¢À¸³¶¸½Ìò¤ò´Ó¤¤¤¿ÃçÂå¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤òÊó¤¸¤¿¡£ÉÍÅÄ»á¤Ï¡ÖË´¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡ØÌµÌ¾½Î¡Ù½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤ò¤º¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ç¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´¼«Âð¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¼Ú¶â¤ò¤·¤Æ¡¢·Î¸Å¾ì¤òºî¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¸å¿Ê¤ò°éÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃçÂå¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀïÁèÂÎ¸³À¤Âå¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤ó¤«¤Ç¡¢ÀïÁè¤À¤±¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢È¿ÂÎÀ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ûË¡²þÀµ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤¢¤ë¤È¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÆâÍÆ¤òºÜ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£