¶ÌÀîÅ°»á¡¡¥«¥¹¥Ï¥é¤Î´ð½à·è¤á¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤âÌò½ê¤ÎÁë¸ý¤Ç¤Ï¡ÖÌÚ¤ÇÉ¡¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£±£²Æü¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÄ®¿¦°÷¤¬¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÃËÀÄ®Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©ÈþÉÍÄ®µÄ²ñ¤¬Â»³²Çå½þ£´£°£°Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤¹¤ëµÄ°Æ¤òÄ®µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·Á´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¶áÎÙ½»Ì±¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ò·è¤Ê¤É²áÅÙ¤ÊÍ×µá¤òÁë¸ý¤äÅÅÏÃ¤Çµá¤áÂ³¤±¤¿¡£¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ïº£Ç¯£´·î¤«¤é£±£±·î¤Þ¤Ç¤Ë£¸£°£°·ï°Ê¾å³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢£²£°£±£¹Ç¯º¢¤«¤é¥«¥¹¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¸øÌ³°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÁ°¤é²¶¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÇ¶â¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ó¤À¤íÅª¤ÊÇ§¼±¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬²á¾ê¤ËË½Áö¤¹¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£Ë½Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤Á¤Ã¤ÈÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´ð½à¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÁë¸ý¤Ç¤âÌÚ¤ÇÉ¡¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿ÂÐ±þ¤È¤«¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ê¤¤¤Î¡©¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£µÕ¤Ë½»Ì±Â¦¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤¯¤è¤¦¤ÊÌÜ°ÂÈ¢Åª¤Ê¤â¤Î¤â¤ª¸ß¤¤É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Èµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£