ド軍・ゴームズGMが日本人選手獲得に言及

ドジャースに新たな日本人選手獲得の可能性はあるのか。ブランドン・ゴームズGMは11日（日本時間12日）、ラスベガスで行われているGM会議に参加。記者の取材に応じたゴームズGMは、今オフの補強案について見解を示した。

今オフ、2022年に史上最年少の3冠王に輝いた村上宗隆（ヤクルト）、3度の本塁打王に輝いている岡本和真（巨人）、今季10勝をあげた今井達也（西武）などがポスティングシステムを利用してMLB挑戦を決断。日本を代表する選手がメジャー移籍を目指しており、米でもその行方が注目されている。

日本人選手獲得の可能性について聞かれたゴームズGMは「ハハハ。（日本人選手に限らず）私たちは、総じていい選手は好きだよ。（いい選手が）日本人であれば素晴らしいことだけど」と明言は避けた。獲得を判断する要素については「どういう選手か？ 私たちにとってベストフィットは何か、ということ」と球団としての基準を示した。

続けて「FA市場には才能ある選手が多い。ロースターにフィットするのであれば、過去そうであったように、多くの選手に関心を寄せるだろう」と日本人選手に限らず、ドジャースの新たな戦力を幅広く検討していくことを示唆した。

一昨年のオフは大谷翔平投手と山本由伸投手、昨オフは佐々木朗希投手と、2年続けて日本人選手を獲得しており、このオフもドジャース球団の動向に注目が集まっている。（Full-Count編集部）