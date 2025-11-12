「ワンサイズ上を買うのはやめて」母が毎年後悔→子ども服選びの“落とし穴”に1800いいね【ママリ】

ワンサイズ大きい子ども服「やめて」1年後の自分からのメッセージに1800いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

はなママ｜6y4y2y三兄弟母(@hanamama_ikuji)さんの投稿です。子ども服はメーカーによってサイズに違いがあり、ジャストサイズを買うか、それとも大きめを買うか悩むところですよね。





私へ



子の服、1サイズ大きいものを買うのはやめましょう。「来年も着てほしいから」と大きいサイズを買っても、どうせ来年は新しい服が欲しくなります。



大きすぎて今年は着心地悪く、来年は来年で趣味が変わり「それもう着たくない」と今まで何回言われてきた？そろそろ学習してね。



1年後の私より

親としては少しでも長く着てほしいと考えがち。しかし、はなママさんは自らの経験から大きいものは買わないでほしいそう。その理由を知ればきっと納得できるはず。

1年後の自分からのメッセージとして「1サイズ大きい子ども服を買うのはやめて」と投稿したはなママさん。そもそも来年も好みが同じとは限らないというのは、ハッとさせられますよね。着るかどうかわからない1年後のことを考えるよりも、今着て快適かどうかを重要視すべきなのかもしれません。



この投稿に「1年前の私にも届けてほしいお言葉」というコメントがついていました。子どもの成長はあっという間だとわかっているからこそ、「小さいよりは大きい方が…」とつい思うもの。また、1年後の好みの予想はできませんよね。



子ども服を買いに行くとき「大きめを…」と思ったら、ちょっと立ち止まって自分に問いかけてみたい投稿でした。

赤ちゃん連れ旅行で“全荷物を持つ夫”の後ろ姿に2.8万いいね

さくらい(@jpmcoms)さんが投稿した家族旅行中のエピソードです。赤ちゃん連れの旅行は、何かと荷物が増えますよね。そんなとき、頼れるパートナーがいてくれると、非常に心強いものです。



さくらいさんの夫は、率先してすべての荷物を持ってくれたそう。そのカッコいい後ろ姿が、まるでヒーローのようで……

©jpmcoms

いきなりなんですけど、私が赤ちゃんを抱っこしているからという理由で 5泊旅行の荷物全てを持って移動してくれた力持ちの夫を自慢させてください👨✨



パンパンの激重キャリー×2、の上にパンパンのお土産バッグ、ベビーカー、お世話セットのななめがけバッグ（完ミなので水筒×2入り）

赤ちゃんを抱っこする妻を気遣い、率先して全ての荷物を一人で運ぶ夫の姿…本当に感動的です。パンパンのキャリーケース2つに加え、お土産バッグ、ベビーカー、そして中身の詰まったお世話バッグまで！写真からは、その大変さを感じさせないほど軽々と持っているように見えますが、相当な力持ちであることと、何より家族への深い愛情が伝わってきますね。



この投稿には2.8万件を超える「いいね」が集まり、「男の中の男！」「夫の鑑すぎる！」「かっけ～背中だなぁ」「日本中の全パパよ、これが父の背中だ!」といった、称賛と感動のコメントが多数寄せられました。



育児は夫婦の協力が不可欠ですが、このように自然と支え合える関係性は本当に素晴らしいですね。見ているこちらまで温かい気持ちになる、家族愛にあふれた投稿でした。

学童で悪口を言われた娘の返しに13万いいね

ズボラかーちゃん(インスタ6万人)(@zubora_kachan)さんの投稿です。皆さんのお子さんは、友だちとトラブルを起こしたことはありますか？「デブ」「ブス」などと言われたら、どんな人もでも傷つきますよね。



投稿者のズボラかーちゃんさんは、わが子が「ブス」と友だちから言われてしまったところを目撃します。

PIXTA

学童で娘が「ブス」って言われたんだけど、「ごめんけどブスではない」って即答してて、毎日可愛いって言い続けた甲斐あったなと思った。しかも「そんなこと言う人は心のおブスだよ」まで決めてて完全勝利。



……ってとこまで見届けてから、全力で死角に隠れた。母、心の中でガッツポーズ。

自己肯定感があり、人間の本質を理解しているようなとても賢い返しです。きっと相手は何も言い返せなかったはず。人の価値は見た目では決まりません。それがきちんと理解できるようになるには、家庭での教え方が大切ですよね。



この投稿に「子育て大成功すぎる」「自己肯定感は自分を守ってくれる盾ですね」などのリプライが寄せられました。自分をきちんと認めることができれば、相手にも同じようにできるはず。人付き合いの根幹について教えてもらったような投稿でした。

