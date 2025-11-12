ピンヒール並みに細すぎて心配…ITZY・ユナ、超ミニ丈の脚線美に視線集中「スタイルお化け」【PHOTO】

ITZYのユナが、圧倒的なスタイルを披露した。

ユナは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、カーキのアウターにショートパンツ、そして素肌がほんのり透けるブラックタイツを合わせたユナの姿が収められており、カメラに向かって微笑んだり可愛らしいポーズを見せたりと、ユナ特有の明るくキュートな魅力があふれている。

ソファに腰かけたショットでは、スラリと伸びる美脚があらわになり、その完璧なプロポーションで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「脚なっっが！」「スタイルお化けすぎる…」「女神降臨」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユナInstagram）

なお、ユナが所属するITZYは11月10日に11thミニアルバム『TUNNEL VISION』をリリースした。

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、圧倒的なビジュアルを誇る。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。