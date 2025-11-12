デート中に「思いやりがある子だな」と思われる行動９パターン
電車の中で、お年寄りに席をゆずる男性を見て思わずキュンとしてしまったこと、ありませんか？ 他人を思いやれる人は、とても魅力的に見えるものです。もちろん、思いやりの気持ちを持った女性も、男性の目に魅力的に映るでしょう。ということで今回は、スゴレンの男性読者に、デート中に女の子のどんな行動を見て「思いやりがある子だな」と感じているのかを聞いてみました。
【１】立っていた襟を直すなど、男性の服装の乱れを直す
襟を直してあげたり、曲がったネクタイを整えてあげたりなどのちょっとした行動でも、感謝する男性は多いようです。デートの待ち合わせ場所で男性と落ち合ったとき、男性の服装に乱れがないか、チェックしてあげるといいでしょう。ただし、わざとラフな着こなしをしている男性もいるかもしれません。事前に男性の服装の好みについて知っておいた方がいいでしょう。
【２】男性がデートに遅刻しても怒らず、笑顔で許す
デートに遅刻したとき、女の子に笑顔で許してもらい、「思いやりがある子だな」と感じたことがある男性もいるようです。「遅れたのには何か理由があるのだろう」と、相手の事情を考えてくれていると思うからかもしれません。ただし、男性の遅刻を笑顔で許してばかりだと、男性が遅刻常習犯になってしまう恐れもあります。時間にルーズな男性に対しては、多少厳しく接した方がいいでしょう。
【３】男性の体調を気遣い、「ちょっと休む？」と声をかける
疲れた様子や顔色の悪さに気付き、「ちょっと休む？」と提案してもらい感謝したことがある男性もいるようです。なかなか自分から体調が悪いと訴えにくいので、女の子の方から提案されると助かるという意見もありました。ただし、休む場所が騒がしいところだと、男性が余計に体調を悪くする恐れもあります。静かでリラックスできる休憩場所を選んであげましょう。
【４】運転中の男性に、ペットボトルのふたを開けて飲みものを渡すなどの気遣いをする
ハンドルを握っている男性は、ペットボトルのふたを自分で開けにくいものです。それに気が付き、ふたを開けてから渡す女の子は、相手を思いやれる人だと思ってもらえるでしょう。ただし、男性は前を見ながら運転しているので、渡すタイミングに注意しないと運転に支障が出る恐れもあります。クルマが信号待ちで停車しているときなど、安全なときに渡すようにするといいでしょう。
【５】体を動かして汗をかいたときに、すかさずタオルを差し出す
運動して汗をかき、不快な思いをしているときに、女の子からタオルを貸してもらい嬉しかったという男性もいます。タオルやハンカチを持ち歩かない男性もいるので、こうした心遣いはきっと感謝されるでしょう。とはいえ、汗をふくタオルをいつでも持ち歩くのは大変なので、前日にどんなデートプランを考えているのか、男性に聞いておき、必要に応じて用意するといいかもしれません。
【６】レストランでは店員さんがメモを取ったのを確認してから、次のメニューを言う
新人の店員さんの場合、メニューを覚え切れていないので、メモを取るのに時間がかかることもあります。それに気付き、店員さんがメモを取ったのを確認してから次のメニューを言うようにする女の子を見て、「思いやりがある子だな」と感心した男性もいるようです。普段から注文するときは、店員さんがメモをとったことを確認するように心がけておくとよいでしょう。
【７】頼んだ料理が先に出てきたときは、男性の料理が届くまで食べるのを待つ
自分の頼んだ料理が先に届いているのに、相手の料理が到着するのを待っている様子を見て、「思いやりがある」と感じる男性もいるようです。料理を待っている男性への気遣いが伝わるのでしょう。ただし、一緒に待たれるのを好まない男性もいるかもしれないので、「先に食べなよ」と言われたら、素直に従うようにしましょう。
【８】男性に何かしてもらったときは、ささいなことでも「ありがとう」と言う
電話の切り際に「電話をくれてありがとう」と言うなど、ちょっとしたことに対して「ありがとう」を言える女性に対し、思いやりがあると感じる男性もいます。普段の生活でも、周りの人に感謝をしているのだろうと感じるからなのかもしれません。毎日の生活を感謝の気持ちを持って過ごせば、気になる男性に対しても自然に「ありがとう」と言えるようになるでしょう。
【９】電車に乗っているとき、お年寄りに席を譲る
お年寄りが電車に乗ってきたとき、女性がスッと席をゆずる様子をみて、「思いやりがある子だなー」と感じた男性もいるようです。きっと自然に席をゆずる姿を見た男性は、「普段から周りの人にやさしいんだろうな」と思うことでしょう。ただし、男性との話に夢中になり過ぎると、席をゆずってあげる人に気が付くことができないかもしれません。駅に停車したときなどに、少しだけでもいいので周りを見渡すといいでしょう。
今回ご紹介したなかに、みなさんが自然にできそうな行動はありましたか？ また他にはどんな行動が男性に「思いやりがある」と感じさせるのでしょうか。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】立っていた襟を直すなど、男性の服装の乱れを直す
襟を直してあげたり、曲がったネクタイを整えてあげたりなどのちょっとした行動でも、感謝する男性は多いようです。デートの待ち合わせ場所で男性と落ち合ったとき、男性の服装に乱れがないか、チェックしてあげるといいでしょう。ただし、わざとラフな着こなしをしている男性もいるかもしれません。事前に男性の服装の好みについて知っておいた方がいいでしょう。
デートに遅刻したとき、女の子に笑顔で許してもらい、「思いやりがある子だな」と感じたことがある男性もいるようです。「遅れたのには何か理由があるのだろう」と、相手の事情を考えてくれていると思うからかもしれません。ただし、男性の遅刻を笑顔で許してばかりだと、男性が遅刻常習犯になってしまう恐れもあります。時間にルーズな男性に対しては、多少厳しく接した方がいいでしょう。
【３】男性の体調を気遣い、「ちょっと休む？」と声をかける
疲れた様子や顔色の悪さに気付き、「ちょっと休む？」と提案してもらい感謝したことがある男性もいるようです。なかなか自分から体調が悪いと訴えにくいので、女の子の方から提案されると助かるという意見もありました。ただし、休む場所が騒がしいところだと、男性が余計に体調を悪くする恐れもあります。静かでリラックスできる休憩場所を選んであげましょう。
【４】運転中の男性に、ペットボトルのふたを開けて飲みものを渡すなどの気遣いをする
ハンドルを握っている男性は、ペットボトルのふたを自分で開けにくいものです。それに気が付き、ふたを開けてから渡す女の子は、相手を思いやれる人だと思ってもらえるでしょう。ただし、男性は前を見ながら運転しているので、渡すタイミングに注意しないと運転に支障が出る恐れもあります。クルマが信号待ちで停車しているときなど、安全なときに渡すようにするといいでしょう。
【５】体を動かして汗をかいたときに、すかさずタオルを差し出す
運動して汗をかき、不快な思いをしているときに、女の子からタオルを貸してもらい嬉しかったという男性もいます。タオルやハンカチを持ち歩かない男性もいるので、こうした心遣いはきっと感謝されるでしょう。とはいえ、汗をふくタオルをいつでも持ち歩くのは大変なので、前日にどんなデートプランを考えているのか、男性に聞いておき、必要に応じて用意するといいかもしれません。
【６】レストランでは店員さんがメモを取ったのを確認してから、次のメニューを言う
新人の店員さんの場合、メニューを覚え切れていないので、メモを取るのに時間がかかることもあります。それに気付き、店員さんがメモを取ったのを確認してから次のメニューを言うようにする女の子を見て、「思いやりがある子だな」と感心した男性もいるようです。普段から注文するときは、店員さんがメモをとったことを確認するように心がけておくとよいでしょう。
【７】頼んだ料理が先に出てきたときは、男性の料理が届くまで食べるのを待つ
自分の頼んだ料理が先に届いているのに、相手の料理が到着するのを待っている様子を見て、「思いやりがある」と感じる男性もいるようです。料理を待っている男性への気遣いが伝わるのでしょう。ただし、一緒に待たれるのを好まない男性もいるかもしれないので、「先に食べなよ」と言われたら、素直に従うようにしましょう。
【８】男性に何かしてもらったときは、ささいなことでも「ありがとう」と言う
電話の切り際に「電話をくれてありがとう」と言うなど、ちょっとしたことに対して「ありがとう」を言える女性に対し、思いやりがあると感じる男性もいます。普段の生活でも、周りの人に感謝をしているのだろうと感じるからなのかもしれません。毎日の生活を感謝の気持ちを持って過ごせば、気になる男性に対しても自然に「ありがとう」と言えるようになるでしょう。
【９】電車に乗っているとき、お年寄りに席を譲る
お年寄りが電車に乗ってきたとき、女性がスッと席をゆずる様子をみて、「思いやりがある子だなー」と感じた男性もいるようです。きっと自然に席をゆずる姿を見た男性は、「普段から周りの人にやさしいんだろうな」と思うことでしょう。ただし、男性との話に夢中になり過ぎると、席をゆずってあげる人に気が付くことができないかもしれません。駅に停車したときなどに、少しだけでもいいので周りを見渡すといいでしょう。
今回ご紹介したなかに、みなさんが自然にできそうな行動はありましたか？ また他にはどんな行動が男性に「思いやりがある」と感じさせるのでしょうか。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）