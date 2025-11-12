タレントの三田寛子（59）が12日、水曜パートナーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。10日に婚約発表会見を行った三田の長男で歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と元乃木坂46で女優・能條愛未に言及した。

MCの「パンサー」向井慧から「めでたい話題が、おめでとうございます。三田さんのご子息、橋之助さんがご結婚…ご婚約ということですね」と話題を振られた三田。「ありがとうございます、そうなんです。この夏にプロポーズをして断られずに受けていただいて、めでたく両家そろっての婚約が整いましたので…スケジュール合わせて皆様にご報告、会見をさせていただきました。心より親としても感謝しております」と語り出した。

「私もそうだったんですけど、何も分からないで主人の胸よりも（義理の）お母様の胸に飛び込んでいって。寝ている時間以外はお母様といた時間が長くて。すごく心強かった」と自身の嫁入りを回顧。「私も何があっても愛未ちゃんが困った時はちゃんとSOSは助けるし…私が嫌だったこと、しんどかったこと、傷ついたこと、苦しかったこと、負の部分ついては絶対に自分が経験しているので彼女にそんな思いはさせたくないっていう強い思いがある。フォローしたい」と語った。

10日の中村橋之助と能條愛未と婚約発表を受けて、三田は夫・中村芝翫との連名コメントをインスタグラムに投稿。「このたび、長男中村橋之助が能條愛未さんと結婚することとなり、家族一同、心より喜んでおります」と祝福し「これまでも多くの皆さまに温かく見守っていただき、心より感謝申し上げます」と思いをつづっていた。

また、インスタグラムで、自身の婚約会見時のショットを披露し「34年前 私が婚約発表会見で身につけた着物を愛未ちゃんがこの度着てくれたのでした」と明かしていた。