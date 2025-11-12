女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第33話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第33話はウメ（野内まる）が用事で離れ、松野トキ（郄石あかり）は早速、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）と2人きりに。ラシャメンとしての役割に固まってしまう。その夜、トキが帰宅すると、森山銭太郎（前原瑞樹）が借金回収に現れる。急な来訪に困惑する家族を前に、トキは大金を支払って銭太郎を追い返し…という展開。

ヘブンは「ゴクロウサマ」「キョウ、オワリ。イキマショウ」。トキは逃げるように無事帰宅。家族の顔に安堵し、倒れ込んだ。

翌日、松野司之介（岡部たかし）はトキを尾行したものの、花田旅館に出勤。花田平太（生瀬勝久）と花田ツル（池谷のぶえ）がカモフラージュし、トキはヘブン宅へ。ヘブンを学校に送り出した。

買い物に出掛けたトキは、雨清水タエ（北川景子）がまだ物乞いをしている姿を目撃。雨清水三之丞（板垣李光人）にお金を渡したはずなのに「なして」――。さらに、松野フミ（池脇千鶴）はヘブンが転居したと報じる古新聞の記事を目にした。ヘブンは花田旅館にいない――。

同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の“朝ドラ受け”。この日は「国会中継」（前9・00）のため40分の短縮版になったことに加え、鈴木奈穂子アナウンサーの台湾取材企画。“リアル朝ドラ受け”はなかったものの、画面右端に「母は気づいてしまったか…？あさイチ きょうは台湾特集」と縦テロップが表示された。

度々ある“裏技”。SNS上には「予算委員会だから仕方ない」「三之丞への厳しいお叱りを聞きたかった」「微妙に冷静なテロップ朝ドラ受けw」などの声が上がった。