バドミントンの盛んな熊本県で国際大会の熊本マスターズが11日開幕しました。



八郎潟町出身の志田千陽選手が、9月から新たにダブルスを組む五十嵐有紗選手とのペア、名付けてみました“チハリサペア”が初戦に臨み、ストレート勝ちを収めました。



水色のユニホーム、9月に結成した志田選手と五十嵐選手の“チハリサペア”は世界ランキング26位。





世界ランキング45位、台湾ペアとの試合は第1ゲームを21対13と危なげなくとります。続く第2ゲーム。志田選手は左右に揺さぶってから、強烈なスマッシュを見せると。今度は手前に落とすドロップを見せ続けてからの鋭いスマッシュ。実力を示します。中盤までは競り合ったものの、終盤に一気にリードを広げた“チハリサペア”。ストレート勝ちで初戦を突破しました。志田千陽選手「自分たちも組み始めて日は浅いんですけど、でも決勝いきたい、優勝したいという気持ちで毎大会挑んではいて、その中で内容にもこだわっていきたい部分はあるので、自分たちの形というのを早く見つけられたいいのかなと思ってます」新たなペアでスタートを切っている志田選手。次はベスト8入りをかけて2回戦に臨みます。