＜ハッピーセット＞11月14日（金）からは「アニア」が特別バージョンで登場！オリジナルDVDも
11月14日（金）からのハッピーセットは「アニア」と「ムーミン」です。
ハッピーセット®「アニア」は、手足や口が動かせる本格的なフィギュアが全6種類！
子どもたちに人気の恐竜＆動物フィギュア「アニア」がハッピーセットに登場。今回も手足や口が動かせる本格仕様で、ハッピーセット限定の特別カラーやオリジナルキャラクターもラインナップします。アニメ「アニマルキングダム」の世界を家族や友だちと一緒に楽しんでみては？
おもちゃには各キャラクターの特殊能力が描かれたカードがセットになっていて、それぞれの生態や特徴を学ぶこともできます。またキャラクターカードの裏面に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、デジタルゲーム「ルッタの大冒険」が楽しめます。
【ダーク・フレイム(ティラノサウルス)】
アニメにも登場するティラノサウルスの強さをイメージしたフィギュア。体を上下に動かして、迫力あるポーズが楽しめます。
【スピン(スピノサウルス)】
大きな背びれが特徴で、水辺の恐竜として知られるスピノサウルス。首を上下に動かして遊べます。
【レオニー(ライオン)】
たてがみが印象的なライオンのフィギュア。堂々としたポーズで、首を左右に動かしながら遊べます。
第2弾：11月21日（金）〜11月27日（木）
【マクドレックス(ティラノサウルス)】
ハッピーセットでしか手に入らないオリジナルキャラクター。特別カラーでレア感抜群です。口を開けたり閉じたりすることができます。
【モーサ(モササウルス)】
海で活躍するモササウルス。大きな口が特徴で、開けたり閉じたりして遊べます。
【ルッタ(コツメカワウソ)】
かわいらしい表情のコツメカワウソ。前足や体を動かして、さまざまなポーズを楽しめます。
第3弾：11月28日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
スマートフォンで遊べる！「ルッタの大冒険」
ハッピーセット「アニア」のキャラクターカードに記載されたQR コードをスマートフォンで読み込むと、デジタルコンテンツ「ルッタの大冒険」が楽しめます。第1弾と第2弾で遊べるステージが異なるので楽しみも2倍！ さらに第2弾のカードを読みとって遊べるステージを全てクリアすると、スペシャルステージが出現します。ぜひチャレンジしてみて！
＜ゲームプレイ可能期間＞
2025年11月14日（金）5：00〜2025年12月31日（水）23：59
スペシャルな週末プレゼントも！
11月15日（土）・16日（日）の2日間は、ハッピーセット「アニア」を1セット購入するごとに、「アニア スペシャルDVD2025」がもらえます。「アニア」のお楽しみ映像がたくさん入ったマクドナルドオリジナルのDVD。動画クリエイター「フィッシャーズ」を声優に迎えたコラボレーション動画も収録しています。
もう一つのハッピーセット®「ムーミン」では、3年ぶりにムーミンがハッピーセットに登場します！ そちらもぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「アニア」】
■販売期間：2025年11月14日（金）〜約4週間（予定）
■種類：おもちゃ全6種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。
※食べきれない量の注文もご遠慮ください。
© TOMY
編集・千永美