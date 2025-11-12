＜ハッピーセット＞11月14日（金）からは「アニア」が特別バージョンで登場！オリジナルDVDも

11月14日（金）からのハッピーセットは「アニア」と「ムーミン」です。

ハッピーセット®「アニア」は、手足や口が動かせる本格的なフィギュアが全6種類！

子どもたちに人気の恐竜＆動物フィギュア「アニア」がハッピーセットに登場。今回も手足や口が動かせる本格仕様で、ハッピーセット限定の特別カラーやオリジナルキャラクターもラインナップします。アニメ「アニマルキングダム」の世界を家族や友だちと一緒に楽しんでみては？

第1弾：11月14日（金）〜11月20日（木）

おもちゃには各キャラクターの特殊能力が描かれたカードがセットになっていて、それぞれの生態や特徴を学ぶこともできます。またキャラクターカードの裏面に記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、デジタルゲーム「ルッタの大冒険」が楽しめます。

【ダーク・フレイム(ティラノサウルス)】





アニメにも登場するティラノサウルスの強さをイメージしたフィギュア。体を上下に動かして、迫力あるポーズが楽しめます。

【スピン(スピノサウルス)】





大きな背びれが特徴で、水辺の恐竜として知られるスピノサウルス。首を上下に動かして遊べます。

【レオニー(ライオン)】





たてがみが印象的なライオンのフィギュア。堂々としたポーズで、首を左右に動かしながら遊べます。

第2弾：11月21日（金）〜11月27日（木）

【マクドレックス(ティラノサウルス)】





ハッピーセットでしか手に入らないオリジナルキャラクター。特別カラーでレア感抜群です。口を開けたり閉じたりすることができます。

【モーサ(モササウルス)】





海で活躍するモササウルス。大きな口が特徴で、開けたり閉じたりして遊べます。

【ルッタ(コツメカワウソ)】





かわいらしい表情のコツメカワウソ。前足や体を動かして、さまざまなポーズを楽しめます。

第3弾：11月28日（金）〜

第1弾と第2弾で登場した6種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。

※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。

スマートフォンで遊べる！「ルッタの大冒険」



ハッピーセット「アニア」のキャラクターカードに記載されたQR コードをスマートフォンで読み込むと、デジタルコンテンツ「ルッタの大冒険」が楽しめます。第1弾と第2弾で遊べるステージが異なるので楽しみも2倍！　さらに第2弾のカードを読みとって遊べるステージを全てクリアすると、スペシャルステージが出現します。ぜひチャレンジしてみて！

＜ゲームプレイ可能期間＞

2025年11月14日（金）5：00〜2025年12月31日（水）23：59

スペシャルな週末プレゼントも！



11月15日（土）・16日（日）の2日間は、ハッピーセット「アニア」を1セット購入するごとに、「アニア スペシャルDVD2025」がもらえます。「アニア」のお楽しみ映像がたくさん入ったマクドナルドオリジナルのDVD。動画クリエイター「フィッシャーズ」を声優に迎えたコラボレーション動画も収録しています。

もう一つのハッピーセット®「ムーミン」では、3年ぶりにムーミンがハッピーセットに登場します！　そちらもぜひチェックしてくださいね。

【ハッピーセット「アニア」】

■販売期間：2025年11月14日（金）〜約4週間（予定）

■種類：おもちゃ全6種

※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。

※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。

※画像はイメージです。

※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。

※食べきれない量の注文もご遠慮ください。

© TOMY

　編集・千永美