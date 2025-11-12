気象庁は12日午前6時45分、台風情報を発表した。台風26号（フォンウォ）は同午前6時にはバシー海峡の北緯21度10分、東経119度20分にあり、ゆっくりした速さで北北東へ進んでいる。中心の気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は25、最大瞬間風速は35で中心の北西側330以内と南東側280以内では風速15以上の強い風が吹いている。

台風の中心は、12時間後の12日午後6時にはバシー海峡の北緯21度55分、東経120度10分を中心とする半径65の円内に達する見込み。中心の気圧は994ヘクトパスカル、最大風速は23、最大瞬間風速は35が予想される。

24時間後の13日午前6時には与那国島の南西約80の北緯24度00分、東経122度30分を中心とする半径105の円内に達する見込み。中心の気圧は998ヘクトパスカル、最大風速は20、最大瞬間風速は30が予想される。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は70％。

出典:気象庁ホームページ（当該ページのURL https://www.jma.go.jp/bosai/information/typhoon.html#format=text&fname=20251111214405_0_VPTI51_RJTD.json）