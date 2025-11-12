中国の駐大阪総領事が高市総理大臣の台湾有事を巡る発言について「汚い首は斬る」とXに投稿したことに対し、与野党から厳しい声が出ている。

【映像】「彼とは長い付き合い」玉木氏が語る総領事の人物像（実際の映像）

自民党の高木啓外交部会長は11日、 「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましくない人物として国外退去）を含めて中国側にはしっかり、自分の国の総領事がそうした品位を欠く言動をされたわけでありますから、中国側として、この問題をしっかり処理をしていただきたい」と話し、自民党として国外退去の選択肢も含めて毅然とした対応を取るよう政府に申し入れた。

立憲民主党の安住淳幹事長は11日の会見で、「とても外交官にはふさわしい発言ではないので、日本の国民の皆さん不愉快に思っていると思いますから。日中関係に何らプラスにならない残念な発言ですね」と述べた。

公明党の斉藤鉄夫代表も11日、「外交官として非常に不適切な発言であると、このように思います。公明党としても、中国大使館に懸念を伝えたところです。いわゆる品位に欠けますし、また恫喝ともとれる発言は外交官として、あるまじき発言だとこのように思っております。中国政府もその発言を擁護するのではなく、外交官として適切な発言をすべきだというふうに指導すべき問題だと、このように思っておりますし、そのように中国大使館にも伝えたところでございます」としたうえで、ペルソナ・ノン・グラータについては「そこは日本政府が適切に判断するべき問題だと思います。日本政府も抗議をし、抗議の意を伝えているということでございます。その上で、日本政府、どういう要求をするのかここは総合的に行政が判断すべきものだと思います」と述べた。

国民民主党の玉木雄一郎代表は11日の会見で「彼とは長い付き合いだが、ひどいですね。私に対しても何か発信していることありましたが、昔はああいう感じの人ではなかったが、いわゆる“戦狼外交”ということをあえて意図的にやっているのではないか。だから過剰に反応する、反応をすることを含めてむこうの戦略に乗ることは控えるべきだと思いますが、今回の発言については脅しをかけるようなことはあってはならないし、場合によってはペルソナ・ノン・グラータにあたるような、職業外交官としてきわめて不適切です。過激な発言することも含めて外交戦略の一環だと思いますからあまり過度な反応はしたくないが、今回の発言は度を越している」と話した。

共産党の田村智子委員長は11日、「これが軍事的緊張を高めるということです。言動、言葉も含めて。（当該のX投稿は）適切ではないと思うし削除されているということだが、言葉も含めて軍事的緊張を互いに高めないようにするという努力を、いま尽くさなくてどうするのか」と述べた。記者から「消せばいいというものではなく、政府として毅然とした姿勢を示すべきでは？」と問われると、「言うべきことを言う、同時に緊張を高めるのではなく戦争のリスクを取り除いていく、この両面での対応を日本政府はやるべき」とし、「そもそもの始まりは高市総理の他国の有事を想定したという発言です。それも含めて日本政府は説明すべきでは。（当該のX投稿は）適切ではないが、どちらも自制が求められている。どちらも自制すべきなのに逆のことをやっている。私たちは、互いに脅威とならないという合意に基づいて自制すべきだということを日本にも求めているし、中国にも求めている」と、冷静な対応を求めた。（『ABEMA NEWS』より）