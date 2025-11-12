＜大相撲十一月場所＞◇三日目◇11日◇福岡・福岡国際センター

【映像】人気力士が土俵上をウイニングランの“珍”光景

“陽キャ”で知られる人気力士が、勝負の後に土俵を小走りで走りまわる珍場面があった。珍しい光景に「半周、軽くジョギングして…」と実況が思わずツッコミを入れ、ファンからも「足取りが軽いw」「かわいい駆け足」と反響が相次いだ。

前頭八枚目・一山本（放駒）と前頭八枚目・金峰山（木瀬）の一番での一コマ。立ち合い頭を下げて当たった一山本。もろ手突きで下から押し上げる金峰山に体を起こされると、互いに低い姿勢で突き押しの攻防を展開した。その後、一瞬まわしに手をかけようとした一山本は、直後にピョンと跳ねるように浮き上がった。ここで勝機を見出したか、金峰山は一気に前に出たものの、土俵際で一山本は鮮やかにはたき込むようにかわし、逆転勝利で決着がついた。

決着の際にまわしに手がかかっており、決まり手は上手投げ。勝った一山本は直後、小走りでジョギングするように土俵をまわり、行司の後ろを通って涼しげな表情で所定の位置へと戻っていった。勝った一山本は2勝目。敗れた金峰山は2敗目を喫した。

インタビューなどで饒舌な受け答えを見せ、陽気なキャラクターで知られる一山本。ライバルの一人であるはずの前頭筆頭・若隆景（荒汐）が“推し力士”で、大量のグッズを集めるなどユニークな一面も。そんな一山本が土俵を小走りで駆ける姿に、ABEMAで実況を務めた郄橋大輔アナウンサーも「土俵を半周、軽くジョギングして東の位置に戻りました」「いつものように飄々と涼しい顔」と思わずツッコミ。さらに、同じく解説を務めた元前頭の天鎧鵬は一山本について「はたいて跳んだじゃないですか。ここで“墓穴掘ったな”という感じだったんですけど、ギリギリで、最後まで勝負を諦めなかった」と指摘していた。

一山本が土俵を駆ける珍場面に、視聴者は「足取りが軽いw」「かわいい駆け足」「ジョギングww」「ウイニングランw」とほっこり。取組中にピョンと跳ねた場面にも「なに今の小ジャンプw」「陽キャやしね」と頬を緩ませるファンが相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）