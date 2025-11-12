俳優谷原章介（53）が12日、MCを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。92歳で死去したことが発表された俳優仲代達矢さんを悼んだ。谷原は、かつての共演時のエピソードに触れ「地力というんでしょうか。お芝居をしていない時でも、人の目を惹きつける、とっても強い魅力のある方」と偲んだ。

俳優仲代達矢（なかだい・たつや）さん（本名元久＝もとひさ）は8日午前0時25分、肺炎のため、都内の病院で死去した。92歳。11日、主宰する無名塾が発表した。

番組は、冒頭から仲代さんの訃報を特集。谷原は「僕あの、実は27年ほど前に、共演させていただいたことがありまして。ちょうどあの、奥さまの（宮崎）恭子さんの亡くされた後でしばらくお仕事されてなかった後の復帰作だった。あの仲代さんとご一緒できるというんで、すごく緊張して、気負って現場に行っていたのを今でもよく覚えています」と共演時のエピソードを紹介した。

谷原は、現場での仲代さんについて「本当に多弁な方ではなくて、すごくもの静かで多分、役に集中しているんですよね。じーっとしているですよ。無駄な力も使わず」と当時の様子を語り「もう何か盗みたいという思いで、一挙手一投足じっと見つめて」いたと明かした。谷原は、仲代さんはじっとしているだけでも「もう仲代さんの地力っていうんですか、お芝居をしていない時でも、本当にもうお芝居をしているかのような、魅力というか、人の目を惹きつける、とっても強い魅力のある方」と熱く語った。訃報について「昨日のこの訃報に触れた時には本当にもう驚いて言葉を失いました」と語った。