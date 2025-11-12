中までしっとり！とろける食感の「フレンチトースト」を時短で作るコツ

おいしいフレンチトーストを食べよう

人気のフレンチトースト。簡単そうに見えて、意外と難しいレシピです。特に中までしっとりしたフレンチトーストを短時間で作るにはテクが必要。そこで今回は、食べたいと思ったとき、すぐに中までふわふわになるフレンチトーストの作り方をご紹介します。



簡単だけど重要なポイントとは？

ポイントは、最初に牛乳だけしみ込ませること。その後卵を割り入れてとき、さらにしみ込ませることで中までしっとりした味わいになるんです。「つくれぽ」（作りましたフォトレポートのこと）でも、「あっという間にとろカリのフレンチトーストができて嬉しい！」「トロトロ。これは裏ワザですね！砂糖入れない点もお気に入りです」「中まで柔らかく美味しく出来ました」とあまりに簡単に、おいしいフレンチトーストが作れることに感動と称賛の声が！







いかがですか？メープルシロップをかけた、ブルーベリージャムを添えたなんて声もありましたよ。少しパサパサしてしまっている食パンも、リーズナブルないつもの食パンも、この作り方なら、とろける食感の絶品フレンチトーストに大変身。カフェで食べているようなおしゃれで美味しいフレンチトースト、ぜひ堪能してみてください。（TEXT：森智子）