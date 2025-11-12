テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、日本を代表する俳優で、映画「切腹」や黒澤明監督「影武者」などに主演し、主宰する「無名塾」で役者の後進育成にも力を注いだ文化勲章受章者の仲代達矢（なかだい・たつや、本名・元久＝もとひさ）さんが８日午前０時２５分、肺炎のため都内の病院で亡くなったことを報じた。９２歳だった。

昭和、平成、令和と３つの時代で第一線に立ち続けた。葬儀は関係者で営む。お別れの会などは予定していない。

番組では、黒澤明監督「影武者」などに主演した俳優人生の軌跡、功績をＶＴＲで伝えた。７５年には恭子夫人（９６年死去、享年６５）と私財をなげうち無名塾を創設し、役所広司、若村麻由美らを育てた。その一方で、自身の舞台公演を続け、生涯現役を貫いた仲代さんの人生を紹介した。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「黒澤明監督の映画が好きで。特に１９６１年から６３年までの『用心棒』『椿三十郎』『天国と地獄』が一番好きなんです」と明かし、中でも、仲代さんが三船敏郎さんと共演した黒澤監督の「椿三十郎」を絶賛。三船さんと仲代さんが決闘する伝説のラストシーンを「なんと斬新でなんと新しい」と絶賛し「あの３作品にすべて重要な絶対に仲代さんでなければ、できない役として出ている。素晴らしい演技。素晴らしい作品」と感動を表した。

さらに仲代さんを「顔がいいなと思うんです」と絶賛し「今の新しい映画で主役を張る方々。顔がきれいなんです」とし「あのころの役者さんってもっと武骨でもっといい顔だな…役者の顔だな…役所広司さんなんかもそうだと思うんだけど。すごくいい顔の役者さん、また１人亡くなったなと思います」と追悼した。