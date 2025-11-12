ニトリのアパレルブランドN+、冬服が早くもセール価格に！2000円以下のあったか優秀ウェア4選

2025年11月11日現在、ニトリの公式通販ニトリネットでは、ニトリグループのアパレルブランド「N+(エヌプラス)」の一部アイテムがセール価格に値下げ中です。

朝晩の冷え込みもグッと強まり、温かな素材感の洋服を探し始めた人もきっと多いはず......！

お得なこの機会にゲットしたい、2000円以内で買える編集部注目の冬服を紹介します。

シンプルな中に嬉しい機能がたっぷり♡

●フード付きダンボールコート

なめらかな肌触りが心地よい、ダンボールニット素材のアウター。保温性に優れているので、寒い冬でも暖かく快適に過ごせそう。腰回りをカバーできるゆったりサイズで、中にたっぷり着込んでもシルエットが崩れにくいのも嬉しい......。

価格は3192円→1995円。

●ポケット付きボーダーフェイクファーベスト

ふんわりとしたファーベストは、シンプルなトップスにプラスするだけでエレガントな雰囲気が漂います。コンパクトなシルエットなので、冬本場はニットの上に合わせたりコートの下に着込んだりするのも◎。

価格は3591円→1995円。

●ジンジャー吸湿発熱リブハイネックプルオーバー

一見シンプルなリブニットですが、じつはショウガの成分を入れた糸を使用していて、吸湿発熱機能があります。汗などの水分を吸収して発熱するので、冬場に身体を冷やすことなく、ポカポカと過ごせますよ。

価格は1990円→995円。

●レース襟付きニットプルオーバー

大ぶりのレース襟がコーデをパッと華やかにしてくれる、アクセサリーいらずの主役級トップス。なめらかな素材感で着心地バツグン、ボトムス選びに困らない絶妙な着丈も魅力です。

価格は1995円→1197円。

商品によっては完売カラーも出てきています。気になる人は早めのチェックを。

