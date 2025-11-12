±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤ò¸«¤¿¡Ô²Æìµ¼Ô¡Õ¤ÎÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ
±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï°ìÎ®¤Î½Ð±é¿Ø¤È¹â³ÛÍ½»»¤Ç´üÂÔ¤òÇØÉé¤¦Ãæ¡¢ÊÆ·³Åý¼£²¼¤Î²Æì¤Î½»Ì±´¶¾ð¤òÉÁ¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¡Ê²èÁü¡§±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÉ®¼Ô¤¬»£±Æ¤·¤¿¸½ºß¤Î¥³¥¶¤ËÊÆ·³´ðÃÏ¤ÎÍÍ»Ò
Àï¸å¤ÎÊÆ·³Åý¼£²¼¤Î²Æì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¸ø³«¤«¤é1¥«·îÈ¾¤¬²á¤®¤¿¡£¹«¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¡ÖÇüÂç¤ÊÀ½ºîÈñ¤ò¤«¤±¤¿³ä¤Ë¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Ê¤Ë¤«¤ÈÈæ³Ó¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²Æì½Ð¿È¤Î»ä¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ËÜÅÚ¤Î¿Í¡¹¤¬²Æì¤ÎÀï¸å»Ë¤Ç¤³¤ó¤ÊµðÂç¤Ê±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ë¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¡Ö¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¸«¸þ¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¤â´ò¤·¤¤¡×¤Î¤À¡£
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÆñ²ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â´¶¤¸¤¿ºÙÉô¤Ë½É¤ë¡ÈËÜµ¤¡É
±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¿Í¤Ê¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö3»þ´Ö¤Ç¤â¼Ü¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10ÏÃ´°·ë¥É¥é¥Þ¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤¦¡¢¤È¤Ë¤«¤¯±Ç²èÈÇ¤À¤±´Ñ¤Æ¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Ë¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢À©ºîÂ¦¤Î²Æì¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤Î¿¼¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀäÌ¯¤ÊÊý¸À¤ÎÍÑË¡¤ä¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔ¼«Á³¤µ¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Î²òÁüÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Î¤À¡£
¼ã¤¤ÃË½÷¤¬ÉÍ¤Ë½¸¤Ã¤Æ¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê²Î¤¤ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Î½¬´·¡¦ÌÓÍ·¤Ó¡Ê¤â¤¦¤¢¤·¤Ó¡Ë¡¢Å·¼÷¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤¿¿Í¤ÎÎ¹Î©¤Á¤Ï¤à¤·¤í¤ª½Ë¤¤¤À¤È¤¹¤ë¤ªÄÌÌë¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢»Ô¾ì¤ÇÇä¤é¤ì¤ëÅÁÅý¤ª²Û»Ò¤Î¥¢¥¬¥é¥µ¡¼¤ä¥¦¥à¥¯¥¸Å·¤×¤é¡¢Éüµ¢±¿Æ°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶ÊÅªÂ¸ºß¡Ö²Æì¤òÊÖ¤»¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËºÙ¤«¤¯Ãå´ã¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ËÜµ¤ÅÙ¤È°¦¾ð¤¹¤é´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥¤¡¢¥ä¥Þ¥³¡¢¥°¥¹¥¯¤¬ÉÍÊÕ¤ÇÃÌ¾Ð¤¹¤ëÍÍ»Ò¡Ê²èÁü¡§±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
Âç¤²¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¡ÈËÜµ¤ÅÙ¤È°¦¾ð¡É¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ÎÂ¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¼«ÂÎ¤ÎÍý²ò¤Ï¡¢²Æì¤Î¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢²Æì¤ÎÎò»Ë¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ½È÷ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤ËÜÅÚ¤Î¿Í¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¬¤é190Ê¬´Ö¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡È»ÙÇÛ¼Ô¡É¤¬ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤¿Åç¤Îµ²±
Ëº¤ì¤º¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ËÜÅÚ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾®³Þ¸¶½ôÅç¤È±âÈþ·²Åç¤âÆ±ÍÍ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åý¼£¤Îµ¬ÌÏ¤äÄ¹¤µ¡¢ÊÆ·³¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ÎÅÀ¤ÇÆÃÉ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬²Æì¤À¤Ã¤¿¡£
º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ê¤½¤·¤ÆÅö»þ»ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ë¡¢1945Ç¯-1972Ç¯¤Î²Æì¤Ï¡Ö¥É¥ë¤ò»È¤¤¡¢ËÜÅÚ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ½ÌÌÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤Ë¤·¤í¡ÖËÜÅÚ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î·ûË¡¤â¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ûË¡¤â²¿¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¤À¡£
ËÜÅÚ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿Àï¸å¤Î²Æì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Êª»ñ¤ò½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡ÈÀï²Ì¥¢¥®¥ä¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡Ê²èÁü¡§±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤½¤ó¤Ê¡ÖÊÆ·³Åý¼£²¼¤Î²Æì¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£1963Ç¯¤Î¡¢²Æì¤ÎËÜÅÚÉüµ¢¤òµá¤á¤ë½»Ì±¤ÎÁí·èµ¯½¸²ñ¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£¹À¥¤¹¤º±é¤¸¤ë¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤Î¥ä¥Þ¥³¤ÏÀÚ¼Â¤ËÆüËÜËÜÅÚÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£ÊÆ·³Áê¼ê¤Î¥Ð¡¼¤Î½÷À½¾¶È°÷¥Á¥Ð¥Ê¡ÊÂíÆâ¸øÈþ±é¡Ë¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥³¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¤Í¤§¡×¤È¾®¤µ¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¥ä¥¯¥¶¤Î¥ì¥¤¡Ê·¦ÅÄÀµ¹§±é¡Ë¤Ï¡ÖËÜÅÚÉüµ¢¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤¤«¤Í¡×¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î²Æì¤Î½Ì¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð
¡¥ä¥Þ¥³¡á¥·¥ó¥×¥ë¤ËÆüËÜ¡ÊÁÄ¹ñ¡Ë¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤¿Í
¢¥Á¥Ð¥Ê¡áÆüËÜËÜÅÚÉüµ¢¤òË¾¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆ·³Áê¼ê¤Î¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å³ëÆ£¤¬¤¢¤ë¿Í
£¥ì¥¤¡á²Æì¤Ï²Æì¤À¤È¡¢ÆüËÜ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤â¡È³°¤«¤é¤ÎÅý¼£¼Ô¡É¤À¤È¸«¤ë¿Í¡Ý¤Î3¼Ô¤À¡£
¤µ¤Æ¡£¤³¤³¤Ç¤ª¤½¤é¤¯³§¤µ¤ó¤¬°Õ³°¤Ë»×¤¦¤Î¤¬£¥ì¥¤¤ÎÂ¸ºß¤À¤í¤¦¡£¡ÖÆüËÜ¡©Åý¼£¼Ô¡©¤ó¡©¡×¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
·¦ÅÄÀµ¹§±é¤¸¤ë¥ì¥¤¡£¥ä¥¯¥¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¤¤ÏÆÃ¼ì°û¿©Å¹³¹¤Î»ÅÀÚ¤ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê²èÁü¡§±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¶á¸½Âå¤ÎÎ°µå¡¦²Æì¤Ï¡¢»ÙÇÛ¼ÔÁØ¤¬¼¡¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë²ÆìÌ±ÍØ¤¬¤¢¤ë¡£²Å¼ê´£ÎÓ¾»¤Î¡Ø»þÂå¤ÎÎ®¤ì¡Ù¤À¡£²Î¤¤½Ð¤·¤Ï¡ÖÅâ¤ÎÀ¤¤«¤éÂçÏÂ¤ÎÀ¤ ÂçÏÂ¤ÎÀ¤¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«À¤¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Î°µå¤Î»þÂå¤ÏÆÈÎ©¹ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Åâ¤È¤ÎÄ«¹×´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎ°µå½èÊ¬¤Ç²Æì¸©¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÊÔÆþ¡¢¤½¤·¤ÆÀï¸å¤ÎÊÆ·³Åý¼£¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Â¾ÉÜ¸©¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÛÁü¤¬¤·¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²Æì¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡È´ÊÃ±¤Ë¡Éµ¯¤³¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Í¾ÃÌ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡ÖÅâ¤ÎÀ¤¤«¤éÂçÏÂ¤ÎÀ¤ ÂçÏÂ¤ÎÀ¤¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«À¤¡×¤Î²Î»ì¤Ï²Æì¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¶Ê¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ù¤ò²Î¤¦¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ð¥ó¥É¡¦¤Á¤å¤¦¤¶¤óBAND¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³Î°µ®¤ÏËÜºî¤Ë¤â¾¯¤·½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¼Â¤Ç¤â¤¢¤ë¥³¥¶Ë½Æ°¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢·²½°¤òÄÃ°µ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊÆ·³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖShoot me!¡Ê·â¤Ã¤Æ¤ß¤í¡ª¡Ë¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Èà¤À¡£
¥³¥¶Ë½Æ°¥·¡¼¥ó¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë´¶¤¸¤¿À©ºîÂ¦¤Î²òÁüÅÙ¤Î¹â¤µ
¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²Æì¤Î¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Ç¡Ö²Æì¡§ÆüËÜ¡×¤ÎÈæÎ¨¤Ë¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï²Æì¿Í¡ÊµÜ¸Å¿Í¤äÈ¬½Å»³¿Í¤â´Þ¤à¡Ë¡×¤¬26¡ó¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÆüËÜ¿Í¡×¤¬16%¡¢¡Ö²Æì¿Í¤Ç¤¢¤êÆüËÜ¿Í¡×¤¬58%¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢²ÆìËÜÅçÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÄÉãÊì¤¬µÜ¸ÅÅç½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö²Æì¡§µÜ¸Å¡§ÆüËÜ¡á5¡§2¡§3¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¡£¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤ÏÆüËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡×¤Èµ¤Ê¬¤ò³²¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤¬ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÁ´ÎÏ¤Ç´ò¤·¤¤¡Ë
Á°ÃÖ¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ç¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Îµ¡Èù¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤Î¥³¥¶Ë½Æ°¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ë½Æ°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡È²Æì¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥É¤ò¼é¤Ã¤¿¤ª½Ë¤¤¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÆ·³¼ÖÎ¾¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹ÃË¤¿¤Á¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¥«¥Á¥ã¡¼¥·¡¼¡Ê²Æì¤Î¼êÍÙ¤ê¡Ë¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»°Àþ¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢»ØÅ«¤ò¿á¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤À¡£
¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª½Ë¤¤¤Ê¤Î¤À¡£
·àÃæ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÈïµ¿¼Ô¤¬ÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤Ê¤é¤Ð²ÆìÂ¦¤Ë¤ÏÂáÊá¸¢¤âºÛÈ½¸¢¤âÌµ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·²¼¤ÇÊÆ·³´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂÑ¤¨¤ÆÂÑ¤¨¤ÆÂÑ¤¨Ç¦¤ó¤Ç¤Î¤³¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£½é¤á¤Æ¤ÎÈ¿¹³¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ª½Ë¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Ë½Æ°¤Ê¤Î¤ÇÁ´¹ÎÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡©¤µ¤¹¤¬¤ËÊÆ·³Â¦¤Ë¤â½»Ì±Â¦¤Ë¤â¤±¤¬¿Í¤Ï½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»à¼Ô¤äÎ¬Ã¥¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¹¬¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ÖÍýÀ¤¢¤ëË½Æ°¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥¶Ë½Æ°¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê²èÁü¡§±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¸ø¼°X¤è¤ê¡Ë
¸½ºß¤Î²Æì»Ô¥³¥¶ÃÏ¶è¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£³Ø¹»¤ËÊÆ·³µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤À¤·¡ÊµÜ¿¹¾®³Ø¹»ÊÆ·³µ¡ÄÆÍî»ö¸Î¡¢1959Ç¯¡Ë¡¢ÆÇ¥¬¥¹¤Î²Æì¸©Æâ¤ÎÈ÷Ãß¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¯¤ÌÅç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¡×º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦±þ¤¨¤ë¡©
²Æì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é²Æì¤Î¸½Âå»Ë¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤äÉ½¸½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²Æì¿Í¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤À¤Ê¡×¤È¼«³Ð¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î»ëÅÀ¤«¤é°ì¤Ä¸Ø¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ²Æì¤Î¿Í¡¹¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÉüµ¢±¿Æ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÌ±¼ç¼çµÁ¡¢·ûË¡¡¢¿Í¸¢¤ò¼«È¯Åª¤Ë¾¡¤Á¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤ÈÄÁ¤·¤¤Îò»Ë¤À¤È»×¤¦¡£¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ï¾¡¤Á¼è¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦»ÔÌ±´¶³Ð¤¬¤³¤Î¤È¤°é¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¹À¥¤¹¤º±é¤¸¤ë¥ä¥Þ¥³¤â¡¢Àï¸å¤ÏÆÃ¼ì°û¿©Å¹³¹¤Ç½÷µë¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤ò½Å¤Í¡¢¼ºí©¤·¤¿Îø¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¶µ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê²èÁü¡§±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
ËÜºî¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¡¦¥ª¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ê±Ê»³±ÍÂÀ±é¡Ë¤ÏÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÎÏ¶¯¤¯¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¯¤Ì¡Ê¤³¤Î¡ËÅç¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤è¡×¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅç¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤Î¥ï¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¯¤ÌÅç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ð¸ç¤òÌä¤¤¤¿¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÊÆ¶õ·³²Å¼êÇ¼Èô¹Ô¾ì¡£¸½ºß¡¢²ÆìËÜÅç¤ÎÁíÌÌÀÑ¤Î¤¦¤ÁÌó15¡ó¤¬ÊÆ·³´ðÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡£²Æì¸©Æâ¤Ë¤Ï30°Ê¾å¤ÎÊÆ·³ÀìÍÑ»ÜÀß¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÆÃÊÌ¤Êµö²Ä¤¬Ìµ¤¤¤ÈÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¼êÁ°¤Ë¸«¤¨¤ë¥Õ¥§¥ó¥¹ÆâÂ¦¤ÎÈª¤ÏÊÆ·³»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àï¸å¤Îº®Íð¤ÎÃæ¤ÇÃÏ¼ç¤¬Èª¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÊÆ·³Â¦¤«¤é¡ÈÌÛÇ§¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌÛÇ§¹ÌºîÃÏ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÊÄ¹ßÀ ÎÉµ¯ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹µ¼Ô¡Ë