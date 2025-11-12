作業でたき火を燃やす新感覚クリッカー「たき火と猫」登場　癒やしと集中を両立するチル系ゲーム

作業中に「猫」と「たき火」の癒やしを感じながら集中できる……そんな新感覚のゲーム「たき火と猫」のSteamストアページが公開されました。

本作はインディー開発者・Rirmor氏による作品で、リリース日は「近日登場」となっています。

■ たき火の炎を「作業」で維持するゲーム

「たき火と猫」は、美しく揺らめくたき火の炎を、プレイヤー自身の作業によって維持し続ける「作業集中クリッカーゲーム」。他のソフト（ブラウザやエディタなど）でのクリックやキー入力を検知し、その操作がたき火の燃料となる仕組みです。

クリックや入力が止まると、炎は徐々に小さくなり、やがて消えてしまいます。その絶妙な緊張感が、自然とプレイヤーをタスクに集中させる、という、まさに作業をゲーム化したユニークな設計となっています。

■ たき火のそばに現れる猫との穏やかな時間

炎の温かさに誘われて、たき火のそばには寒がりな猫がやってきます。作業を続けて炎を絶やさなければ、猫が気持ちよさそうに眠ったり、近寄ってきたりと、ささやかな交流を楽しむことができます。

火が消えると猫が鳴いて催促し、再び火を灯すと満足げにくつろぐ……そんなやりとりを通して、癒やしと集中が自然に共存する空間が生まれる、というユニークな仕組みです。

■ 集中を途切れさせない設計 作業の相棒になる一本

「たき火と猫」では、作業の妨げにならないよう細かな配慮も施されています。一日の報酬は翌日1回だけまとめて受け取る形式のため、プレイ中にウィンドウを切り替えたり、操作を挟んだりする必要はありません。

さらに、「カウントしないウィンドウ」を設定する機能も搭載。作業とは関係のないサイトやアプリを開いてしまうと、たき火の音が静まり、猫が鳴いて呼び戻してくれる、という可愛らしいリマインド効果もあります。

リラックス効果のあるリアルな焚き火音と、柔らかく光る炎のビジュアル。そして、寄り添う猫たちの存在。「たき火と猫」は、仕事や勉強、創作活動といった「集中したい時間」に、優しく寄り添う一本になりそうです。

（山口弘剛）

