【台風情報】台風26号（フォンウォン）は右に大きく曲がり、あす沖縄地方に接近…その後温帯低気圧になる予想 今後の進路と勢力を気象庁発表データで詳しく
台風第２６号は、バシー海峡を
ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。
台風第２６号は、１２日６時には
バシー海峡の
北緯２１度１０分、東経１１９度２０分にあって、
中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、
最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートルで
中心の北西側３３０キロ以内と南東側２８０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
バシー海峡の
北緯２１度５５分、東経１２０度１０分を中心とする
半径６５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、
最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
２４時間後の１３日６時には
与那国島の南西約８０キロの
北緯２４度００分、東経１２２度３０分を中心とする
半径１０５キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、
最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
今後の台風情報にご注意ください。
■位置詳細
台風第26号(フォンウォン)
2025年11月12日06時45分発表
12日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 バシー海峡
中心位置 北緯21度10分 (21.2度)
東経119度20分 (119.3度)
進行方向、速さ 北北東 ゆっくり
中心気圧 992 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域 北西側 330 km (180 NM)
南東側 280 km (150 NM)
12日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 バシー海峡
予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)
東経120度10分 (120.2度)
進行方向、速さ 北東 ゆっくり
中心気圧 994 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
13日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 与那国島の南西約80km
予報円の中心 北緯24度00分 (24.0度)
東経122度30分 (122.5度)
進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 998 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
14日03時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 那覇市の南約80km
予報円の中心 北緯25度30分 (25.5度)
東経127度40分 (127.7度)
進行方向、速さ 東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1004 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)