台風第２６号は、バシー海峡を

ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。

【写真を見る】【台風情報】台風26号（フォンウォン）は右に大きく曲がり、あす沖縄地方に接近…その後温帯低気圧になる予想 今後の進路と勢力を気象庁発表データで詳しく

台風第２６号は、１２日６時には

バシー海峡の

北緯２１度１０分、東経１１９度２０分にあって、

ゆっくりした速さで北北東へ進んでいます。

中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、

最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートルで

中心の北西側３３０キロ以内と南東側２８０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の１２日１８時にはバシー海峡の北緯２１度５５分、東経１２０度１０分を中心とする半径６５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、最大風速は２３メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。２４時間後の１３日６時には与那国島の南西約８０キロの北緯２４度００分、東経１２２度３０分を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルが予想されます。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。今後の台風情報にご注意ください。

■位置詳細

台風第26号(フォンウォン)

2025年11月12日06時45分発表

12日06時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 バシー海峡

中心位置 北緯21度10分 (21.2度)

東経119度20分 (119.3度)

進行方向、速さ 北北東 ゆっくり

中心気圧 992 hPa

最大風速 25 m/s (50 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)

15m/s以上の強風域 北西側 330 km (180 NM)

南東側 280 km (150 NM)

12日18時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 バシー海峡

予報円の中心 北緯21度55分 (21.9度)

東経120度10分 (120.2度)

進行方向、速さ 北東 ゆっくり

中心気圧 994 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 65 km (35 NM)

13日06時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 与那国島の南西約80km

予報円の中心 北緯24度00分 (24.0度)

東経122度30分 (122.5度)

進行方向、速さ 北東 30 km/h (15 kt)

中心気圧 998 hPa

最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

14日03時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 那覇市の南約80km

予報円の中心 北緯25度30分 (25.5度)

東経127度40分 (127.7度)

進行方向、速さ 東北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧 1004 hPa

最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

