クイズで学ぶ! 鉄の魅力 第15回 【中級編】地球が鉄からできているって本当?
車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。
■地球が鉄からできているって本当?
正解は、下にスクロールをしてチェック!
■正解はこちら!
今から150億年前にビッグバンという大爆発があって宇宙が誕生しました。そのとき、いろいろな元素が生まれたのですが、鉄は最後に登場します。そして46億年前に宇宙に飛び散っていた鉄が重力で集まり、地球が生まれました。地球の重さの約三分の一を占め、地球はまさに鉄のかたまりなのです。
鉄は重いので地球ができるときに沈み、中心部(コア)にいくほど量も多いのですが、地表に残ったものもあります。それが鉄鉱石です。
