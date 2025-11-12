気合いで引き寄せた裏ドラだった。11月11日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、渋谷ABEMSの多井隆晴（RMU）が登板。オーラスでの逆転劇を見せ、約2年ぶりとなるチームのデイリーダブルを演出した。

【映像】多井が「生まれて一番大きい発声をした」と語った逆転の満貫シーン

多井は10月、9試合に登板して3勝。下位に沈んでいたチームの浮上に大きく貢献した。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、多井、U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、BEAST X・東城りお（連盟）の並びでスタート。東1局では東城が1000点をアガった。東2局では高宮が5200点（供託1000点）を獲得。東3局、東3局1本場と連続テンパイ流局後の東4局2本場では東城が7700点（＋600点）、東4局3本場では高宮が満貫・8000点（＋900点、供託1000点）を加点した。

前半は我慢の展開だったが、親番の南2局、多井は6巡目に三色同順・ドラが確定するカン7索待ちでヤミテン。数巡後、3・4・5・6・8索の形で4索を引くと、「3・4・5」の三色同順が崩れるかもしれない2・5索待ちでリーチをかけた。結果、安目の2索をツモったものの、リーチ・ツモ・平和・ドラの7800点を完成。これで東城を抜いて2着目に立つと、南3局では3本場ではリーチ・ツモの2000点（＋900点、供託1000点）を奪取し、トップ目の高宮に5800点差まで迫った。

そんな中で迎えた南4局、多井は東城と高宮がポンで仕掛けるのを尻目に、着実に進行。まずは5・8索待ちのヤミテンに構えると、「仲林さんはイーシャンテンだな。これ、8筒持っているな。仲林さんからロンと言えないのはきついな。じゃあリーチだな」と推察し、次巡にツモ切りでのリーチを宣言した。その後、高打点が狙えるテンパイまで持ち込んだ仲林がアガリ牌を河へ。この時点でリーチ・西・赤の40符3翻の5200点だったが、見事に裏ドラが乗り、満貫・8000点での逆転勝利を決めた。

「ツイてましたね」。試合後、多井は「序盤は手が全然来なくて。これ、どうしようと思っていた。でも（南場の）親番で2600オール。あれがアガれて、まぁラスはないなと思った。そこからちょっと、気が楽になった」と発言。オーラスの満貫については「めちゃくちゃ気合入れて裏ドラめくりました」と振り返り、「生まれてこの方、一番デカい発声で『8000！』って言いました」と笑った。

第1試合では、チームメイトの白鳥翔（連盟）が勝利。今期初のデイリーダブルで、チームは試合前の5位から3位までアップした。「ようやくスカッとプラスも3ケタに乗って、いい調子になっている。あとは松本（吉弘）と日向（藍子）が本調子を取り戻して、ガッとプラスになれば風林火山さんやKONAMIさんに追い付けるので、そこも含めて頑張っていきます」。控室では手作りの差し入れをし、自ら“マネージャー”とおどけた多井だが、“最速最強マネージャー”がチームのために、11月もプラスを稼ぎまくる。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）3万9900点／＋59.9

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）3万7700点／＋17.7

3着 BEAST X・東城りお（連盟）2万400点／▲19.6

4着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）2000点／▲58.0

【11月11日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋555.2（38/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋324.8（38/120）

3位 渋谷ABEMAS ＋132.7（40/120）

4位 BEAST X ＋113.0（40/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋92.9（36/120）

6位 KADOKAWAサクラナイツ ▲100.0（36/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲157.0（42/120）

8位 TEAM雷電 ▲201.0（38/120）

9位 EARTH JETS ▲253.7（38/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲506.9（38/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

