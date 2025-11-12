お芋におぼれるぅぅぅ！！（幸）【ファミマ】数量限定アリ♡「アイス & スイーツ」

【ファミリーマート】では秋の味覚を楽しめる、お芋系の「アイス & スイーツ」がラインナップ中。その中には数量限定のレアな一品もあり、味わうなら完売前がチャンスです。今回はお芋の濃厚感を彷彿とさせる、イチオシの商品をご紹介。お芋に溺れながら贅沢な気分を満喫しませんか？

自分へのご褒美に「ハーゲンダッツ おさつバター & クッキー」

【ハーゲンダッツ】から登場したカップタイプのアイス。公式サイトによると「ファミリーマート限定・数量限定」らしく、レアな一品が気分まで上げてくれそうです。アイスには「紫いもコーティング」や「紫いもクッキーとバタークッキー」を合わせた、ご褒美にぴったりなリッチ感もポイント。食べ応えが欲しいおやつタイムにいかがでしょう。

蜜いもソースまで忍ばせたお芋たっぷり感！

「ハーゲンダッツ おさつバター & クッキー」のアイス部分にも注目！ @miki__iceさんによると「おさつバターアイスクリーム」がベースらしく、まろやかで優しい風味が、ひんやりとした味わいと共に感じられそうです。さらに「濃厚な蜜いもソース」を忍ばせており、随所にお芋の味わいを堪能できそう。

甘さ控えめで味わえる「紅はるかのスイートポテト」

紅はるかが使われたこちらのスイートポテト。@ftn_picsレポーターHaruさんによれば「ねっとり & なめらかな舌触り」が楽しめる本格派で、お芋感強めの濃厚な味わいが期待できそうです。公式サイトによると「甘さは控えめ」に作られており、甘すぎるスイーツが得意ではない方にもうってつけの食べやすさがありそう。

食後のデザートに良さそうな小ぶりサイズ！

「紅はるかのスイートポテト」には、レポーターHaruさんいわく「軽い口溶けのホイップクリーム」がトッピングされているとのこと。「小ぶり」なサイズ感らしく、柔らかな口当たりも相まって、軽めの食感のデザートにもちょうど良さそうです。食べてみたい方は完売前にお店へお早めに。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino