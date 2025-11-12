パドレスが獲得競争参加へ…視察したGMが太鼓判

メジャーリーグのGM会議が11日（日本時間12日）にラスベガスで行われた。取材に応じたパドレスのAJ・プレラーGMは、西武からポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指す今井達也投手について「彼がポスティングされる時には万全の準備で挑む」と、交渉へ前向きな姿勢を示した。

プレラーGMは今季日本に訪れ、今井の投球を視察している。「彼は素晴らしいアームを持ち、運動能力も高く、球速を維持できる。制球力も向上している。成長を続けている姿勢は、彼の勤勉さと適応力を示している」と太鼓判を押した。

パドレスは今オフにキング、シーズがFAとなり、ダルビッシュも手術の影響で全休が決定。先発投手陣が補強ポイントとなっている。今井のポスティングシステム利用については9日（同10日）に西武が容認することを発表していた。

また、日本人の情報についてはダルビッシュから助言も受けていると説明。「ダルビッシュは素晴らしい投手であるだけでなく、優れたスカウトでもあります。私たちはいつも彼に意見を聞いており、今オフも同じように彼の見解を参考にするつもりです」と話した。（上野明洸 / Akihiro Ueno）