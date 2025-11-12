こんな本格的なの売ってるんだ！100円で手に入ると思ってなかった！優秀調理グッズ

セリアをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でミニサイズの出刃包丁を発見！魚の調理に適した包丁で、三枚おろしや背びらき、たたき切り、小細工にも便利なんだそう。こんな本格的なものが100円で買えるとは思わず、早速購入してみました。実際に包丁を使ってみたので、この機会にぜひチェックしてくださいね♪

商品情報

商品名：ミニクック 小型 小出刃包丁

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：3.5cm×11.3cm×11.7cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203155320

100円で手に入るなんて！セリアで小型の出刃包丁をGET

セリアをパトロールしていると、なんとキッチングッズ売り場で小型の出刃包丁を発見しました。まさかセリアで手に入るとは思わず、その場で即カゴIN。セリアの進化には目を見張るものがあります…！

今回GETしてきたのは、その名もセリアの『ミニクック 小型 小出刃包丁』。刃はステンレス刃物鋼、ハンドルはポリプロピレン。耐熱温度は約70度、耐冷温度は約−20℃です。

魚調理に適した包丁で、三枚おろしや背びらき、たたき切り、小細工にも適しているそう。早速使っていきます！

安定した使用感！セリアの『ミニクック 小型 小出刃包丁』

魚調理専用包丁ということで、体長5〜10cm程度の豆アジを用意してみました。

魚の骨や関節にピンポイントでアプローチしやすく、初心者にも扱いやすい印象。刃は小さいですがグリップ部分は大きいので、安定した使用感がお気に入りです。頭もすぱっと落とせましたよ。

プロが使う出刃包丁と同じ切れ味とはいきませんが、家庭で魚をさばくには十分な使い心地。通常の出刃包丁より軽いので、ハゼやキスなど小さな魚を大量にさばいても疲れにくいです。

細かい作業に向いており、他の食材にも使えるので1本持っておいて損はないアイテムですよ。

今回はセリアの『ミニクック 小型 小出刃包丁』をご紹介しました。

ステンレス製でサビに強いセリアのミニ出刃包丁。月に1〜2回を目安に研ぐと、より切れ味が持続するそうですよ。100円とプチプラなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。