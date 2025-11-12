見つけた瞬間即カゴ行き！300円とは思えない使いやすさ♡イロチで揃えたいマフラー

今回ご紹介するのはダイソーで購入した防寒具！サッと付けられるのに、コーディネートのアクセントにもなる中わたダウン風のマフラーです。色の展開は白、黒、グレーの3色。今回は330円（税込）という破格だからこそ挑戦しやすい、白を購入してきました！実際に使ってみたので、参考にしてみてくださいね♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：中わたダウン風マフラー

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：85×12cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480868912

この値段だから挑戦できる！ダイソーで見つけた冬の防寒具

コーディネートのアクセントにもなり、防寒対策にもなるダウン風のマフラー。暗くなりがちな冬の洋服も、白のマフラーを取り入れることで明るい印象になります。

ただ欠点として汚れが気になるというところ…。そこでおすすめしたいのが、ダイソーの『中わたダウン風マフラー』です。なんとお値段は330円（税込）。これなら気にせずに取り入れることができそうです。

お安くてもふわふわでクオリティ◎なアイテム。売り場には黒とグレーもありました。

先端にはポケットが付いていて、ホッカイロなどを入れるのにぴったり！330円（税込）というお値段で、ここまでの細かい作りはうれしいですね。

ボリュームたっぷりなのにスッキリ見える？！ダイソーの『中わたダウン風マフラー』

片側の先端は輪っかになっていて、そこへ反対側の端を通せば…。

このように巻くことができます。ボリュームがあってしっかりと防寒できるのに、スッキリ見えるという点がお気に入り。

安いという点だけでなく、このスッキリとした作りというだけで指名買いしたくなる商品です。

今回はダイソーで購入した『中わたダウン風マフラー』をご紹介しました。その日のコーディネートやシーンに合った色を3色から選べるうえに、ひとつ330円（税込）とお手頃価格。

この冬に大活躍すること間違いなしなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。