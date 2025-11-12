【山粼武司 これが俺の生きる道】#45

【これが俺の生きる道】本塁打王を取ったオフ、年を越したら得体の知れない不安と重圧に襲われた

1996年に「本塁打王」の称号を手にした後、大きなプレッシャーと不安に襲われていた。タイトルを取ったシーズンは終盤の9月から打撃が絶不調。翌97年の春季キャンプになっても調子が回復する兆しはまったくなかった。

出口の見えない状態の中、よく話を聞いてくれたのが打撃コーチだった高畠導宏（のちに康真に改名）さんだった。2004年に残念ながら60歳という若さで亡くなってしまったが、俺がとてもお世話になった指導者のひとりだ。

多くの球団でコーチを歴任してきた高畠さんは、ロッテ時代に落合博満さん、ダイエー時代に小久保裕紀（現ソフトバンク監督）を育てた名伯楽として知られている。

95年に二軍打撃コーチとして中日入りし、翌96年に一軍打撃コーチに。「アレやれ、コレやれ」という押し付け型の指導ではないところが、頑固な俺にとってはすごくやりやすかった。教え方が丁寧で、こちらの意見や考えを聞いてくれる。これまで星野仙一監督の下で命令されてやっていた自分にとっては新鮮でもあった。

高畠さんは投手の癖を見抜くことにもたけていて、何か「いい情報」がある時にすぐ教えてくれた。「フォークの時はこんな癖が出ているから、ちょっと試してみな」と言われ、そのおかげで打てたことは多々あったと思う。

97年、自分にとって致命傷となったのがナゴヤドームへの移転だった。これまで本拠地としてきたナゴヤ球場に比べて格段に広くなり、長打や本塁打が出にくくなった。88年、後楽園球場から東京ドームに移転したシーズンに巨人が中日に12ゲームの大差で優勝を逃したのを見ていたから、なんとなく予想はついたが、高畠さんの支えがあっても、慣れるまでにかなりの時間を要した。

ナゴヤ球場だったら本塁打の当たりも、ドームになるとフェンス直撃のツーベース。「ナゴヤ球場なら入っているのに……」という気持ちが何年も続いた。そして、より遠くへ飛ばさなきゃいけないというプレッシャーが増していくばかりだった。

結局、97年はそれまでで一番試合に出た（130試合）ものの、成績は散々（打率.257、19本塁打、54打点）。本塁打数は前年から20本も減った。俺もひどかったが、大豊泰昭さんも惨憺たる成績（打率.240、12本塁打、35打点）になってしまった。

チームも最下位に転落。広くなったドームの対策として、「打撃のチーム」から「守りのチーム」への転換を迫られることになった。ディフェンスを固めるため、阪神から関川浩一と久慈照嘉をトレードで獲得。代わりに矢野輝弘と大豊さんを放出した。星野監督は俺と大豊さんを天秤にかけ、結果的に俺を残してくれたわけだ。

（山粼武司／元プロ野球選手）