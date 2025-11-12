100均に良いの出てるよ！300円だから買い足しやすい！おしゃれで便利な2段引き出し

ダイソーといえば、透明な素材の引き出しの種類が豊富ですよね。ですが、珍しいナチュラルな素材感の引き出しを発見しました！合板が使用されているものの、天然木のようなぬくもりがあってチープ感なし♡おしゃれでインテリアにも馴染みます。コンパクトながら2段式で便利な点もGOOD！300円とコスパも抜群です。

商品情報

商品名：2段引き出し木製収納

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480816104

ダイソーの『2段引き出し木製収納』が便利でコスパ抜群♡

引き出し収納が充実しているダイソー。透明な素材のアイテムはよく目にしますが、ナチュラルな素材感の引き出しを発見しました！

今回ご紹介するのは『2段引き出し木製収納』。引き出しが2段付いている、コンパクトな収納グッズです。

価格は330円（税込）。お手頃な価格なので、気軽に買い足せます！

引き出しの上部には半月型にくりぬかれた部分があり、指を引っ掛けやすくなっています。

個体差があるかもしれませんが、引き出す際もスムーズで引っ掛かりなどは感じませんでした。

ストッパーなどはなくシンプルな構造なので、引き出しを全部出しきって整理整頓することもできますよ。

コスメやアクセサリーを仕分けしながら収納できる！

小物を仕分けして収納しやすい、コンパクトサイズでちょうどいいです。

棚の上や机の上を、きれい且つおしゃれに整頓することができます！

今回はコスメを収納してみました。リップやアイシャドウ、チークなどがサッと取り出せて便利です。

アクセサリーの収納にもおすすめです！

ネックレスなどは絡みやすいので気を付けたいところですが、ピアスやリングなどの細々としたものを入れるのに最適です。

合板で作られているのに、チープな感じもなくインテリアになじみやすいです！

グリーン系のインテリアとも相性抜群。生活感を消したいアイテムの収納にも役立ちます。

今回は、ダイソーの『2段引き出し木製収納』をご紹介しました。

シンプルなので、どんな場所でも使いやすいですよ。収納アイテムとしても、インテリアとしても使える便利なアイテムです！

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。