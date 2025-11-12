100均に良いの出てるよ！300円だから買い足しやすい！おしゃれで便利な2段引き出し
商品情報
商品名：2段引き出し木製収納
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480816104
ダイソーの『2段引き出し木製収納』が便利でコスパ抜群♡
引き出し収納が充実しているダイソー。透明な素材のアイテムはよく目にしますが、ナチュラルな素材感の引き出しを発見しました！
今回ご紹介するのは『2段引き出し木製収納』。引き出しが2段付いている、コンパクトな収納グッズです。
価格は330円（税込）。お手頃な価格なので、気軽に買い足せます！
引き出しの上部には半月型にくりぬかれた部分があり、指を引っ掛けやすくなっています。
個体差があるかもしれませんが、引き出す際もスムーズで引っ掛かりなどは感じませんでした。
ストッパーなどはなくシンプルな構造なので、引き出しを全部出しきって整理整頓することもできますよ。
コスメやアクセサリーを仕分けしながら収納できる！
小物を仕分けして収納しやすい、コンパクトサイズでちょうどいいです。
棚の上や机の上を、きれい且つおしゃれに整頓することができます！
今回はコスメを収納してみました。リップやアイシャドウ、チークなどがサッと取り出せて便利です。
アクセサリーの収納にもおすすめです！
ネックレスなどは絡みやすいので気を付けたいところですが、ピアスやリングなどの細々としたものを入れるのに最適です。
合板で作られているのに、チープな感じもなくインテリアになじみやすいです！
グリーン系のインテリアとも相性抜群。生活感を消したいアイテムの収納にも役立ちます。
今回は、ダイソーの『2段引き出し木製収納』をご紹介しました。
シンプルなので、どんな場所でも使いやすいですよ。収納アイテムとしても、インテリアとしても使える便利なアイテムです！
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。