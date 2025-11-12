こんなの出したなら教えてよ！ある界隈で大人気♡持ちやすさが格段に上がる100均グリップ

今回はダイソーの推し活グッズをご紹介！うちわの持ち手を可愛くしてくれるグリップなのですが、シリコーンゴム製でグリップ力も格段にアップするんです。長時間のライブやイベントでも安心。これは必見ですよ。実際に購入して使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪さっそくチェックしていきましょう。

商品情報

商品名：うちわグリップ（羽、レッド、ブルー）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W22×H130×D7mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480583020

うちわがもっと可愛くなる♡ダイソーで見つけた推し活グッズ

イベントやライブに欠かせないうちわ。せっかくなら持ち手部分まで可愛くしたいですよね！

そこでおすすめしたいのがダイソーの『うちわグリップ（羽、レッド、ブルー）』。推し活グッズ売り場に並んでいました。今回はレッドを購入しましたが、売り場にはブルーもありましたよ。

使い方は簡単で、うちわの持ち手部分にグリップをはめ込むだけ。あっという間にうちわの持ち手まで推しカラーに変身しました！

滑りにくく持ちやすさもアップ！

接続部分が羽の形になっていてとてもキュート♡デザイン性が高いのもうれしいですね。

実際に持ってみるとシリコーンゴム製なので、グリップ力がアップ！長く持っていても手が疲れにくく、長丁場のコンサートやイベントでも安心です。

今回はダイソーで購入した『うちわグリップ（羽、レッド、ブルー）』をご紹介しました。110円（税込）とお安いので、うちわの数だけ買い足しても大きな出費にならないのがうれしいポイント。

売り場にはこのほかにも、さまざまな推し活グッズが並んでいたので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。