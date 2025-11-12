この形優秀すぎるよ！ピンセット付きでお手入れも楽！ありそうでなかった100均専用ブラシ

お風呂の排水口のお掃除って億劫になりがちですよね。スポンジでお掃除するのは、手袋をつけていても抵抗があります…。そんな悩みを解消してくれる排水口ブラシをセリアで発見しました！特殊な形状とダブル植毛仕様で、泡もちの良さを保ちながらしっかりお掃除できる優れもの。ピンセット付きでブラシのお手入れも楽です◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：バス用排水口ブラシ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W35mm×H215mm×D43mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879007272

楽に快適に排水口のお掃除ができる！セリアの『バス用排水口ブラシ』

お風呂の排水口って、どうしても億劫になりがち…。スポンジを手に持ってお掃除するのは、手袋を付けていてもやはり抵抗がありますよね。

そんな悩みを解消してくれるお掃除グッズをセリアで発見しました！それが、こちらの『バス用排水口ブラシ』。

お風呂の排水口のお掃除に便利な柄付きのブラシです。今回購入した店舗では、清掃グッズ売り場に陳列されていました。

こちらのブラシには、2種の毛が植え込まれているのが特徴です。

まっすぐな白いハードブラシ、縮れたグレーの毛が泡もちブラシとなっています。

このダブル植毛仕様によって、洗剤の泡もちが良く、しっかりと洗うことができます！

また、特殊な形状にもご注目。

先端のハードブラシが飛び出ているような形状になっています。

これによって、排水口の隅々までしっかりと洗いやすくなっています。

さらに、柄の裏側にはピンセットが付いているのも嬉しいポイント！

このピンセットであらかた髪の毛を取り除けるので、ブラシに髪の毛が絡むのを軽減できます。

ただ、ピンセットは取り外せない仕組みのようです。慣れれば苦なく使えるので、取り外せないのはそこまで気になりませんでした。

泡もちが良く快適にお掃除できる！ピンセットでお手入れも楽に◎

一般的な排水口ブラシのような直毛のブラシのみだと、どうしても洗剤の泡が切れやすいですよね。

しかし、こちらは2種の毛が植えられているためか、確かに泡のもちが良く、洗剤の節約にもつながりました！

また、先端が飛び出ているような形状なので、側面と底面のどちらにもフィットしやすく、手を奥まで突っ込まなくてもきれいにお掃除できて快適です。

排水口の蓋裏も、しっかりこすって洗うことができます。

ハードブラシのおかげで、スポンジよりもヌメリ汚れなどがすっきり落とせました。

本物の髪の毛だとお見苦しいため、代用としてつけまつげを摘まみ上げていますが、ピンセットは髪の毛を1本ずつ取り除くのは正直なところ難しいです。

ですが、塊になった髪の毛などは割とスムーズに除去できました。

細かい髪の毛はブラシに付着してしまいますが、髪の毛の塊がブラシに絡まると不便なので、ピンセットのおかげで比較的楽にお掃除できました！

今回は、セリアの『バス用排水口ブラシ』をご紹介しました。

100円ショップでもお風呂用の排水口ブラシはいろいろなものが販売されていますが、このブラシは洗剤の泡もちも、汚れ落ちも良くて使いやすかったです！排水口のお掃除方法にお悩みの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。