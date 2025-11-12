TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、朗読アプリを楽しむ様子を投稿しています。
 

【写真を見る】【 井上咲楽 】朗読アプリを聞きながら「小松菜と油揚げの辛子炒め」手際よく料理　「より物語に没入できるので最高」



井上さんは、動画で “小松菜と油揚げの辛子炒めを作ろうと思います” と語りながら手料理を作る様子を投稿。そんな井上さんの耳には、イヤホンが着けられています。
 



井上さんは “最近は料理しながら聞いてるんですけれども” と、朗読アプリで小説を聞きながら料理をしていると明かしました。井上さんは “手が離せなくても読書できるので、最近またハマりだしてます” とのこと。さらに、動画内で聞いている本は “一度本で読んだことがあるんですけど”  “聞いたらどんなふうに感じるかなと思って聞き始めました” と、「一度読んだ本をもう一度違った形で楽しめる」というヒントも示しています。

 



井上さんはそんな体験を “自分が作品の中にいるような感覚になれるんです”  “ダイレクトに感情が伝わってくるので、より物語に没入できるのでサイコーです” と絶賛。テキストでも 「“ながら”で読書ができて、読書欲を満たしてくれるとてもありがたい存在」としています。

 



そんな井上さんは “いつの間にか料理が完成してました”  “食べながらも聞けるしサイコー”  “洗い物も聞きながらやろーっと” と、「ながら読書体験」を楽しんでいる様子でした。

【担当：芸能情報ステーション】