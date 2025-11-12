タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、朗読アプリを楽しむ様子を投稿しています。



【写真を見る】【 井上咲楽 】朗読アプリを聞きながら「小松菜と油揚げの辛子炒め」手際よく料理 「より物語に没入できるので最高」





井上さんは、動画で “小松菜と油揚げの辛子炒めを作ろうと思います” と語りながら手料理を作る様子を投稿。そんな井上さんの耳には、イヤホンが着けられています。







井上さんは “最近は料理しながら聞いてるんですけれども” と、朗読アプリで小説を聞きながら料理をしていると明かしました。井上さんは “手が離せなくても読書できるので、最近またハマりだしてます” とのこと。さらに、動画内で聞いている本は “一度本で読んだことがあるんですけど” “聞いたらどんなふうに感じるかなと思って聞き始めました” と、「一度読んだ本をもう一度違った形で楽しめる」というヒントも示しています。









井上さんはそんな体験を “自分が作品の中にいるような感覚になれるんです” “ダイレクトに感情が伝わってくるので、より物語に没入できるのでサイコーです” と絶賛。テキストでも 「“ながら”で読書ができて、読書欲を満たしてくれるとてもありがたい存在」としています。









そんな井上さんは “いつの間にか料理が完成してました” “食べながらも聞けるしサイコー” “洗い物も聞きながらやろーっと” と、「ながら読書体験」を楽しんでいる様子でした。

【担当：芸能情報ステーション】