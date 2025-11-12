

「GIRLS CAR COLLECTION × Japan Mobility Show 2025」として、初めてジャパンモビリティショーとコラボ開催となったミーティングの風景（写真：三木 宏章）

10月30日から11月9日までの11日間、101万人（日本自動車工業会発表）もの来場者が集まったジャパンモビリティショー2025。522の企業・団体が参加し、大いに盛り上がったことはご存知のとおり。

そんなジャパンモビリティショー2025では、完成車や部品を展示するブースのほか、コミュニティゾーンとして日替わりでさまざまなミーティングも開催されていた。その1つが今回紹介する、女性オーナーの祭典「ガールズ・カー・コレクション（GCC）」だ。

女性オーナーが輝ける、女性のためのカーミーティング

11月7日（金）、東京ビッグサイトの東棟屋外臨時駐車場付近に、ひときわ華やかなエリアが出現した。メーカーの垣根を越えた約40台ものクルマが並び、ドライバーは全員女性だ。

女性が主役のカーイベント「ガールズ・カー・コレクション」は、クルマを愛する女性オーナーたちが集まり、自分の愛車を披露しながら交流する場として2017年に誕生。9年目を迎える今年、GCCとしては初めてとなるジャパンモビリティショーとのコラボイベントが実現した。



ガールズ・カー・コレクションを主催するNAOさんと、愛車のA80型スープラ（写真：三木 宏章）

「クルマ女子が主役になれる場所を作りたかった」。

そう語るのは、GCCを立ち上げた主催者のNAOさんと、峯野アグネスさん。当時は女性が集まるクルマのイベントなんてほとんどなかったとNAOさんは振り返る。最初はSNSで呼びかけた“スポーツカー女子会”が原点。横浜の公園を借りて開催した第1回には約25台が集まり、「こんなにもクルマ好きの女性がいるのか」と驚いたという。



ミーティングは、それぞれの愛車をまわりながら自己紹介から、ゆったりとした雰囲気でスタート（写真：三木 宏章）

「ただ集まるだけでなく、もっと可愛く、自分らしく輝けるイベントにしたい」。そう思い立ち上げたのがGCCだった。そんなイベントは女性らしさが溢れ、象徴的なのがドレスアップした女性オーナーが愛車とともにレッドカーペットの横を愛車と歩くランウェイ。ファッションショーのステージを思わせるようなイベントが恒例となっている。

NAOさんは「自分もモデルとしてランウェイを歩くのが夢だったので、クルマ女子たちが輝ける舞台を作りたかった」と笑顔を見せる。ファッションショー×カーイベントという独自のスタイルは、スタート時から今も変わらず、多くのリピーターを生んでいる。

バラエティ豊かな参加者がコラボのきっかけに



同じく主催の峯野アグネスさん。愛車は日産の3代目スカイライン、通称ハコスカと呼ばれるクルマ（写真：三木 宏章）

共同主催のアグネスさんは、「台数を増やすより、参加者同士のつながりを深めることを大事にしています」と語る。イベント後にドライブに出かけたり、ほかの会場で再会したりと、自然な交流が広がっていくのが嬉しいそうだ。ライフステージの変化で一時離れる人もいるが、また戻ってきたいと言ってくれる人が多い。こうした温かな循環こそが、GCCを支える原動力となっている。

今回のジャパンモビリティショー2025とのコラボは、主催側から「メーカー枠にとらわれず、輸入車も国産車も一緒に展示できる点が魅力的」と評価され、声がかかったのがきっかけだったそう。GCCの知名度は業界でも広がりをみせており、「あのジャパンモビリティショーに出るんだね」と反響も多かった。地道に積み上げてきた活動が実を結び、大舞台でその成果を披露する形となったのだ。



ガールズオーナーと自慢の愛車が集まったミーティングエリア（写真：三木 宏章）

今回の開催日は金曜日。GCCとしては初の平日開催だった。「これまで土日開催が中心でしたが、有給を取って参加してくれたり、シフトを調整してくれたり、逆に平日しか休めない方にも来ていただけたりと、新鮮な顔ぶれが集まりました」とNAOさんは語る。

毎年、秋葉原UDXで行われる通常開催もすでに満員御礼。エントリー開始から数日で定員に達する人気ぶりで、毎回募集すると驚くほど殺到するという。クルマ女子イベントの先駆けとしての存在感は、確実に定着している。



GCCで知り合い、仲良くなったというガールズオーナーも多く、エリアを超えて、クルマという共通の趣味でつながれる場所となっている（写真：三木 宏章）

そして、2026年にはいよいよ10周年を迎える。「どういう形で開催するかはまだ決めていませんが、『続けてほしい』という声が本当に多いんです」とNAOさん。電動化や自動運転など、クルマの在り方が変わりつつある中でも、GCCは無理のない形で“好き”を続けていくと語った。

ここからは、GCCに参加していた個性豊かな女性オーナーの愛車と、クルマへの想いを紹介していこう。

やまださん「1978年式 トヨタ クラウン（5代目）」



やまださんと愛車のクラウン（写真：三木 宏章）

GCC初参加のやまださん。もともと11月22日開催にGCCにエントリーしていて、その後にジャパンモビリティショーでの開催も知り、参加してみたそうだ。ちなみにGCCはもちろん、ジャパンモビリティショーも初参加で、こういったクルマの大規模イベント自体が初体験という話だった。

一目惚れで購入したという、トヨタ「クラウン」は5代目の後期型で、当初は純正に近い状態で維持していたが、最近は車高を控えめに落とし、ホイール交換やフェンダーミラーをドアミラーに変更するなど、アメリカンスタイルにアレンジ。内装は木目調のインパネに合わせてシフトノブを変更し、フロアマットも黒で統一するなど、落ち着いたトーンでまとめて、愛車生活を楽しんでいる。

カトリナさん「ホンダ S660」



カトリナさんと愛車のS660（写真：三木 宏章）

GCC常連のカトリナさんは今回で5回目の参加。ジャパンモビリティショーは初めてという話だった。スポーツカーに憧れていた彼女は、小柄な自分でも扱いやすいホンダの軽オープンカー「S660」に注目。中古車サイトで出会った走行距離1000kmほどのブルーの個体に一目惚れし、即決した。

参加を重ねるうちに周囲のカスタムに刺激を受け、自身の愛車も年々進化。現在はMUGEN製フロントバンパーやホイール、フェンダー交換に加え、最近はシザーズドアに大胆カスタム。リアウイングは自ら穴あけ加工を施すほどの情熱派だ。

ハチ子さん「トヨタ 86」



ハチ子さんと愛車のトヨタ86（写真：三木 宏章）

以前からGCCの存在を知っていたが、今回ついに初参加を果たしたハチ子さん。以前からクルマに興味はあったものの、あと一歩踏み出せなかった頃に見た「新劇場版 頭文字D」で、オレンジのトヨタ「86」に一目惚れ。そこからなんと4台の初代86を乗り継ぎ、現在の愛車は後期型で、エンジンはHKS製スーパーチャージャーを追加した仕様となっている。

また、至る所に散りばめられたブルーは、推しであるKAT-TUN上田竜也さんの担当カラー。一番のお気に入りポイントは、なんといっても推しカラーのブルーが眩しい6本スポーク＆鍛造のRAYS製ホイール！ 見た目だけじゃなく、サーキットにも通う走り屋女子だ。

みきにゃんさん「ホンダ ビート」



みきにゃんさんと愛車のホンダ・ビート（写真：三木 宏章）

GCC第3回から参加する常連で、予定を合わせて毎年欠かさず登場する、みきにゃんさん。今回乗ってきた黄色い「ビート」に加え、赤いビートも所有する生粋のビート愛好家。購入時はエアロ付きのノーマル車だったが、参加を重ねるうちにカスタムが進み、現在の豪華仕様に進化したそうだ。

とくに内装へのこだわりは強く、パネルやドアを自宅の庭でDIY塗装。インテリアはイエローとキティちゃんで統一され、外装にはシザーズドアのほか、ボンネットにはグラインダータトゥ（グラインダーでキズをつけて塗装する特殊なペイントテクニック）も施している。そんな愛車のビートについて、「座るたびに幸せな気分になります」と笑顔で語ってくれた。

GCCの取材を終えて感じたこと



ジャパンモビリティショーのコミュニティゾーンでは、そのほかにランドクルーザーやフェアレディZなどのミーティングも日替わりで開催されていた（写真：三木 宏章）

多様なクルマと女性オーナーたちが織りなすガールズ・カー・コレクション（GCC）は、単なるカーイベントではなく、“自分らしさを表現する場所”として確立しつつある。ステアリングを握る女性たちの笑顔が、これからのクルマ文化の可能性を示しているようだ。今年のGCCは、11月22日に秋葉原UDXで開催予定ということ。



カーミーティングは数あれ、クルマをこよなく愛する女性にスポットライトをあて、“男子禁制”クルマ女子の祭典は非常に珍しい。SNSなどのオンラインで簡単につながれる時代だからこそ、リアルで集まれる場所をクルマ好きは求めているのだろう。そんなユーザーがつながる場所を提供するGCCには、同じクルマ好き女子としても応援していきたい。

そんな「ガールズ・カー・コレクション」の成長ストーリーはまだまだ続いていきそうだ。

（瀬 イオナ ： 自動車ライター）