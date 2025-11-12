【トライアウト】異例の参加表明も巨人戦力外の“チェコのジャッジ”フルプが「ケガのため」不参加
日本プロ野球選手会は12日、主催する「エイブルトライアウト2025〜挑め、その先へ〜」（マツダスタジアム）に外国人選手としては異例の参加表明をしていた巨人を戦力外となったマレク・フルプ内野手（26）がケガのため不参加となったことを発表した。
選手会の公式Xが開催直前に更新され「マレク・フルプ選手は、ケガのため不参加となります。予定していたフルプ選手の打席には、サポートチームの伯和ビクトリーズの選手が入ります」と発表した。
同内野手は23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でチェコ代表としてプレー。1次ラウンド・日本戦で佐々木朗希から左翼線二塁打を放ち“チェコのジャッジ”として名を挙げた。昨年9月に同国出身初のプロ野球選手として育成契約で巨人に加入。今年7月に支配下選手登録され、同12日のDeNA戦（横浜）で初出場を果たした。しかし1軍での安打を記録することはできず、2試合で5打数無安打。同月に左有鉤（ゆうこう）骨鉤骨折で離脱した。手術を受け、リハビリに励んだが、以降の1軍再昇格はなかった。
今トライアウトには西武・渡部健人内野手（26）、阪神・森木大智投手（22）、風間球打投手（22）のドラフト1位入団3選手を含む39選手の参加が発表されていたが、フルプの負傷による不参加で現段階では38選手となった。（
昨年までは12球団合同トライアウトとして日本野球機構（NPB）が主催していたが、重要度が低下しているなどの理由で廃止に。今年からは新たに選手会が引き継ぐ形で継続開催されることになった。
◆発表されている参加選手
【投手】
竹内 龍臣（23＝茨城アストロプラネッツ）
久保 拓眞（29＝堺シュライクス）
谷岡 楓太（24＝火の国サラマンダーズ）
山本 大貴（30＝ヤクルト）
高橋 礼（30＝巨人）
鴨打 瑛二（21＝巨人）
笠谷 俊介（28＝DeNA）
徳山 壮磨（26＝DeNA）
今野 瑠斗（21＝DeNA）
菊田 翔友（22＝中日）
赤塚 健利（24＝広島）
小林 樹斗（22＝広島）
鈴木 勇斗（25＝阪神）
佐藤 蓮（27＝阪神）
森木 大智（22＝阪神）
田村 伊知郎（31＝西武）
井上 広輝（24＝西武）
西村 天裕（32＝ロッテ）
宮森 智志（27＝楽天）
井口 和朋（31＝オリックス）
小野 泰己（31＝オリックス）
又吉 克樹（35＝ソフトバンク）
風間 球打（22＝ソフトバンク）
大城 真乃（22＝ソフトバンク）
田浦 文丸（26＝ソフトバンク）
石川 直也（29＝日本ハム）
福田 俊（28＝日本ハム）
中山 晶量（26＝日本ハム）
【内野手】
鈴木 蓮（21＝DeNA）
韮沢 雄也（24＝広島）
山足 達也（32＝広島）
渡部 健人（26＝西武）
川原田 純平（23＝ソフトバンク）
【外野手】
マレク・フルプ（26＝巨人）＝ケガのため不参加
松山 竜平（40＝広島）
中村 健人（28＝広島）
宇草 孔基（28＝広島）
野口 恭佑（25＝阪神）
松原 聖弥（30＝西武）