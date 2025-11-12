【鹿児島県】「ワイルドな温泉……」自然に癒される「霧島温泉郷」の魅力とは？ “素朴な料理”に高評価
霧島温泉郷は、鹿児島県と宮崎県にまたがる霧島連山の山中に広がる温泉地帯です。坂本龍馬とその妻・お龍が新婚旅行で訪れた“新婚旅行の地”としても知られ、古くから湯治場として親しまれてきました。豊富な湧出量と多彩な泉質が特徴で、単純泉、硫黄泉、炭酸水素塩泉など、個性豊かな湯が湧き出しています。
高地に位置しているため、露天風呂からは雄大な山並みや、タイミングが合えば幻想的な雲海を望むことができます。『古事記』ゆかりの「天孫降臨」神話が残る霧島の神秘的な自然に癒される、心身リセットの旅にぴったりの温泉地です。
また、神話にまつわる神秘的なスポットも豊富。南九州最大のパワースポットとして知られる豪華けんらんな社殿を持つ神社「霧島神宮」、坂本龍馬とお龍が新婚旅行で滞在したとされる温泉で、足湯や資料館がある「塩浸温泉龍馬公園」など、魅力的な観光地を巡りながら、温泉に立ち寄るドライブ旅が人気です。
▼豊かな自然に囲まれた癒しの温泉
「豊かな自然に囲まれた温泉に浸かることで、日頃の疲れをゆっくりと癒し、自分を見つめ直すことができます」（30代男性／東京都）」
「霧島連山の大自然に囲まれた湯けむりの温泉郷で、歴史・自然・癒しを一度に味わえる」（20代女性／神奈川県）」
▼グルメと硫黄泉を堪能
「黒豚を蒸した料理や鶏飯、さつま揚げなど素朴な料理が多く美味しい」（40代女性／神奈川県）」
「硫黄の香りが立ち込めるワイルドな温泉は、インパクト大」（30代女性／秋田県）」
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
