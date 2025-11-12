「最高の友です」山田優、美女集合の豪華ショットを公開！ 「優しい顔立ちで可愛いくて綺麗」
モデルで俳優の山田優さんは11月11日、自身のInstagramを更新。美女だらけの豪華な集合ショットを公開しました。
【写真】山田優＆ヨンアら美女集合の豪華ショット
この投稿には、ヨンアさんが「幸せすぎる」「ありがとう」「ずっと大好き」とコメントを寄せたほか、ファンから「お誕生日おめでとうございます」「ヨンアちゃん優しい顔立ちで可愛いくて綺麗」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「キュートなガールズ達と祝えてHAPPYなお誕生会でした」山田さんは「１０月でしたがヨンア @youn1029 のお誕生日が出来た日の写真」とつづり、7枚の写真を投稿。モデルのヨンアさんの誕生日を美女たちと祝う姿を載せました。山田さんは「いつも可愛くて、しっかりしてて、面白くて、最高の友です」とヨンアさんを紹介。また「キュートなガールズ達と祝えてHAPPYなお誕生会でした」「それにしても、皆変わらなくて綺麗だわ」と、ほかの参加者の美貌を絶賛しています。
ヨンアさんも写真を公開ヨンアさんも10月30日、自身のInstagramを更新。「ありがとう」とつづり、山田さんらとの集合ショットを公開しています。この投稿にも「お友達からの愛があふれてる」「40歳見えない」といった反響が寄せられました。次に会った時もすてきな投稿を期待したいですね。
