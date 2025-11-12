

山口組の顧問弁護士を務めた山之内幸夫氏が記したルポルタージュ作品を原作に映画化された『悲しきヒットマン』。勢容疑者をモデルにした高木昇を三浦友和が演じた



18年に及ぶ逃走劇はあっけなく幕を閉じた。

神戸市内で2007年5月、山口組系幹部（当時65）が殺害された事件で、現場の指揮役として組織犯罪処罰法違反容疑で指名手配されていた勢昇容疑者（76）が、同市内に潜伏していたところを逮捕された。

【写真】容疑者の潜伏先を特定した兵庫県警

2015年から始まった山口組の分裂抗争の伏線と目される事件で、関係者からは「この時点で神戸山口組に勝ち目はなかった」と悟り交じりのため息が漏れる。

【反本家若頭の急先鋒を粛清】

事件当時、勢容疑者並びに殺害された後藤一男組長は、いずれも山口組内の山健組に属していた。いわば"身内殺し"ともいえる事件について、全国紙社会部デスクが解説する。

「後藤組長は若いころは愛知県内の独立組織にいて、90年代に起きた地元組織と山口組の弘道会との名古屋抗争でも最前線に立って懲役を務めた。そして、弘道会に地元組織が飲み込まれて行っても、後藤組長は軍門に下らず、山健組の盃をもらって弘道会王国の名古屋において反弘道会を貫きました。

事件当時の山口組は既に六代目体制に入り、特に銃刀法違反で下獄した司忍組長の不在をカバーするべく高山清司若頭の存在感が高まったころでしたが、かつての因縁を引きずる後藤組長には面白くなく、高山若頭を公然と批判していた。そして、山口組の執行部から当時の山健組組長の井上組長に対して後藤組長の処分を命じられて、後藤組長は永久追放を意味する絶縁を言い渡された。この処分に抗議するため後藤組長が山健組本部のある神戸に赴いた際、勢容疑者ら同門の山健組組員によって路上で刺殺されました」（全国紙社会部デスク）

兵庫県警は当初から山健組内部による粛清と判断した。ただ、勢容疑者は行方をくらまし、09年に指名手配となった。流転の凶状旅を続けた勢容疑者について、暴力団関係者のA氏が語る。



勢容疑者の神戸市内の潜伏先を特定し、逮捕起訴した兵庫県警



「勢容疑者は山一抗争で相手組織の関係先に手りゅう弾を投げて長期服役した武闘派ヤクザ。映画化『悲しきヒットマン』で三浦友和が演じた主役、高木昇のモデルでもあります。高松刑務所で知り合った井上組長に心酔し、自ら率いた一勢会は"井上親衛隊"とも称されました。

身内殺しのような事件を任されるほどだから井上組長の信頼も厚く、神戸に潜伏したのも井上組長と定期的に面会するためだったからではないか。一勢会は紆余曲折を経て現在は山口組サイドにいるが、兵庫県警は今回の逮捕に際して、勢容疑者の肩書を神戸山口組山健組系幹部としています」（暴力団関係者A氏）

不穏分子である後藤組長の粛清に踏み切ったことでみそぎをつけたかたちとなり、井上組長は執行部の座布団を守った。とはいえ、身内殺しの代償は余りにも大きかった。

「一連の事件によって勢容疑者以外に13人が逮捕され、その中には当時の山健組若頭までいて懲役20年の判決を受けて引退した。大量逮捕以上のダメージとなったのが、ヤクザ業界で井上組長に『弘道会に命じられて身内殺しをした人物』とみなされたことです。

一説には、過去に井上組長が後藤組長に対し、高山若頭の殺害をけしかけた録音媒体が存在しているとも言われていて、これが表沙汰になるのを防ぐために殺害に踏み切ったという見方もある。井上組長には、高山若頭に長年の恨みがある後藤組長を煽りながら土壇場で梯子を外したという評価が、真実はともかく付きまとったのです。

それなのに、15年になってようやく神戸山口組を立ち上げて反弘道会を呼号したところで、山健組内では『何をいまさら』というムードがあったのは事実で、積極的に動く者はごくわずか。結局、後藤組長殺害が、今回の抗争の敗戦につながりました」（前出のA氏）

【肚（はら）を括ったヤクザを利用】

そのうえで、A氏は次のように嘆息する。

「15年の分裂抗争まで、山健組は30年近くにわたって山口組の最大勢力だったし、井上組長も人望があって勢容疑者のように組織のためにカラダを懸けられる者はいくらでもいた。実際、今回の分裂抗争でも、逃亡中に殺人を重ねた金澤成樹容疑者や、井上組長のもとを離反した絆會の織田絆誠会長を襲撃してボディーガードを射殺した一勢会の組員などがもともとは神戸側にいたわけですし。

勢容疑者は山健組のために"シゴト"をして18年も逃亡し、今回の逮捕によって獄死の可能性もあるわけで、それなのに事件が組織の瓦解につながってしまったのだから、まさに『悲しきヒットマン』そのものですよね...」（前出のA氏）

発生から18年を経て逃走犯の摘発に至った身内殺しは、ヤクザ業界の不条理を凝縮しており、若い不良のヤクザ離れをより加速させる出来事となりそうだ。

文／大木健一 写真／PIXTA 東映ビデオ株式会社