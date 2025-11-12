東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6527 高値0.6538 安値0.6515
0.6561 ハイブレイク
0.6550 抵抗2
0.6538 抵抗1
0.6527 ピボット
0.6515 支持1
0.6504 支持2
0.6492 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5655 高値0.5669 安値0.5631
0.5710 ハイブレイク
0.5690 抵抗2
0.5672 抵抗1
0.5652 ピボット
0.5634 支持1
0.5614 支持2
0.5596 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.4018 高値1.4041 安値1.4002
1.4078 ハイブレイク
1.4059 抵抗2
1.4039 抵抗1
1.4020 ピボット
1.4000 支持1
1.3981 支持2
1.3961 ローブレイク
