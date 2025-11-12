東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6527　高値0.6538　安値0.6515

0.6561　ハイブレイク
0.6550　抵抗2
0.6538　抵抗1
0.6527　ピボット
0.6515　支持1
0.6504　支持2
0.6492　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5655　高値0.5669　安値0.5631

0.5710　ハイブレイク
0.5690　抵抗2
0.5672　抵抗1
0.5652　ピボット
0.5634　支持1
0.5614　支持2
0.5596　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.4018　高値1.4041　安値1.4002

1.4078　ハイブレイク
1.4059　抵抗2
1.4039　抵抗1
1.4020　ピボット
1.4000　支持1
1.3981　支持2
1.3961　ローブレイク