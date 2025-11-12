＜大相撲十一月場所＞◇三日目◇11日◇福岡・福岡国際センター

【映像】ファンの腹筋を崩壊させた“笑撃”の落書き

先月、日本相撲協会を退職した元幕内、前北陣親方だった天鎧鵬がファンの前に登場。その陽気なキャラでファンを楽しませた一方、予想外の“イタズラ”を仕掛けファンの腹筋を崩壊させた。「大相撲が中継されるようになって初では？」「解説が入ってこない」「おもしろすぎる」といったさまざまな反響が広がっており、その人気を改めて印象付けている。

生涯戦歴は367勝365敗4休（73場所）、幕内戦歴は38勝63敗4休（7場所）で最高位は元前頭八枚目。引退後は前北陣親方として日本相撲協会のYouTubeや協会の物販、協会イベントの司会などで活躍。その明るいキャラクターで人気を博していた天鎧鵬。

この日は実況の郄橋大輔アナとともにABEMA相撲中継の解説にスーツ姿で登場すると「熊本県出身ですから、ご当所場所ですね？」の問いかけに「そうですね。11月は福岡、九州にいましたから」とさっそく笑顔を見せた。

4年前にも一度出演しているというが、天鎧鵬としては初めて。「いや〜、めちゃくちゃ嬉しいです」と本音を漏らすと、ファンからの“カワイイ”のコメントには「カワイイも嬉しいですけど…男性なのでカッコいいが嬉しい。でも、嬉しいです」とテンポよいトークと切り返しで、再び満面の笑みを見せた。

さらに解説陣にキャッチフレーズをつけていることを告げられると元横綱・稀勢の里の二所ノ関親方から「声デカ、薄口解説（声は大きいけど、話している内容は…）」とイジられたエピソードを披露。持ち前の陽キャラ、トーク力をここでも炸裂させた。

ハイライトは前頭三枚目・平戸海（境川）が関脇・王鵬（大嶽）を寄り切って2勝目を挙げた一番だった。タッチペンによるポイント解説を求められた天鎧鵬だったが、画面がリプレー映像に切り替わるなり、画面上に何やら動物の落書きを書き込むイタズラを発動。予期せぬ出来事に郄橋アナが「あれ！？」と驚いた様子で応じると「いやいや、違う違う（汗）」と天鎧鵬。「何ですかコレ！？落書きがいま…」と問い詰められると、早々に「すみません」と笑顔で謝罪した。

期待を上回る軽妙なやり取りにファンの腹筋は崩壊気味。「放送事故だろw」「解説が入ってこない」「天ちゃん、おもしろすぎる」「絶対わざとだw」といった反響が相次いだが、中には前代未聞のイタズラに「大相撲が中継されるようになって初では？」といった冷静な声、さらに「これからの活躍にしてます！」といった期待の声も聞かれていた。なお、敗れた王鵬は今場所初黒星を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）