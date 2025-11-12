『誰カブキ』の#1が放送。高橋ユウと元K-1選手の夫との仲睦まじいツーショット写真が公開された。

【映像】高橋ユウと元K-1選手夫の仲睦まじい2ショット

『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者が賞金を獲得できるという笑いとドキドキが止まらない新感覚のエンタメ番組。MCはさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、進行役に瀧山あかねアナウンサー、スタジオゲストには篠田麻里子と高橋ユウが出演した。

舞台となる六本木で、真っ赤な長髪のカツラを装着したカブキゲストが走り出すと、スタジオから質問が投げかけられた。「今恋はされていますか？」と聞くと、三角マークを出したカブキゲスト。スタジオには事前情報が入っており、瀧山アナから「誰カブキさんは、恋に奥手な独身女性」であることが明かされた。

これを受けて、高橋も恋愛について「私も奥手です。私は、奥手代表です」とコメントした。高橋は、2018年に元格闘家でK-1世界王者の卜部弘嵩と結婚しており、森田が「格闘家ですもんね」と問いかけると「はい、もともとK-1でやっていて」と高橋。卜部との仲睦まじい2ショット写真も公開された。

ここで、森田は瀧山アナに向けて「瀧山、よう聞いとけよ」と声を掛けた。森田が瀧山アナについて「格闘家と付き合ってる」と明かすと、高橋は「ええ〜！」と驚き「誰？！」と尋ねていた。