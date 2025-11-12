“グラビア界の超新星”水野瞳、『週刊SPA!』最新号に登場 “美大生グラビア”で魅せる
アイドルグループ・Devil ANTHEM.の水野瞳が、11日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）最新号の人気企画「美女地図」に登場した。テーマは「虜にする瞳！」。今作では“グラビア界の超新星”と称される水野が、写真を学ぶ女子美大生を演じ、恋と進路に揺れる秋の物語を繊細に表現している。
【写真】美しい美ヒップ＆背中披露！色っぽい表情で振り返る水野瞳
誌面では、恋人との穏やかな同せい生活を過ごしながらも、自身の将来に迷いを抱く女性の心情を、静かな光の中で切り取ったストーリー仕立ての構成。カメラを構える真剣な表情や、ふと見せる微笑み、ベッドルームでの柔らかな仕草など、水野の持つ清潔感と透明感が際立つ内容になっている。
2003年、愛知県生まれの水野は、身長163センチ。アイドルグループ・Devil ANTHEM.のメンバーとして活動し、得意のダンスで鍛えた均整の取れたボディと、少女のようなキュートなルックスで人気を集めている。近年はグラビア誌での活躍もめざましく、撮影ごとに新たな魅力を更新している。
【写真】美しい美ヒップ＆背中披露！色っぽい表情で振り返る水野瞳
誌面では、恋人との穏やかな同せい生活を過ごしながらも、自身の将来に迷いを抱く女性の心情を、静かな光の中で切り取ったストーリー仕立ての構成。カメラを構える真剣な表情や、ふと見せる微笑み、ベッドルームでの柔らかな仕草など、水野の持つ清潔感と透明感が際立つ内容になっている。
2003年、愛知県生まれの水野は、身長163センチ。アイドルグループ・Devil ANTHEM.のメンバーとして活動し、得意のダンスで鍛えた均整の取れたボディと、少女のようなキュートなルックスで人気を集めている。近年はグラビア誌での活躍もめざましく、撮影ごとに新たな魅力を更新している。