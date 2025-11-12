今回は、初めての出産に不安を感じる女性が夫にブチ切れたエピソードを紹介します。

「先輩なんて、もうすぐ4人目が生まれるんだぜ？」と言われても…

「妊娠し、つわりがひどく会社を休んだり早退しがちだった私。で、つわりが落ち着いた後も度々体調が悪くなり、早退することがありましたが、そのたびに会社の女性の先輩に嫌味を言われるのが苦痛でしたね。

そこで夫にその先輩の愚痴を話したら、『でも先輩の言うことは一理あるぞ、体調不良で会社を早退するなんて迷惑だ』と、なぜか先輩の肩をもってきたんです。

さらに私が出産が不安と話すと、『子供たった1人産むぐらいで大げさだろ？』『俺の先輩のとこなんて、もうすぐ4人目が生まれるんだぜ？』『双子を産むわけじゃないんだし、ワーワー騒ぐなよ？』と、ニヤニヤした表情で言われ、思わずブチ切れてしまいました。こんな夫とは出産後、一緒にやっていける自信がありません」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2024年9月）

▽ 一言でもいいから、優しい言葉をかけてほしいですよね。にしてもこの夫からは思いやりがまったく感じられませんね。こんなんじゃ、出産後が思いやられます……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。