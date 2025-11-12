１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．０４ドル（＋０．９１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１１６．３ドル（－５．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５０６１．８セント（＋４４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．００セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３２．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１３．２５セント（－２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
３０７．０５（＋２．００）
出所：MINKABU PRESS
