・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．０４ドル（＋０．９１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４１１６．３ドル（－５．７ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５０６１．８セント（＋４４．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３６．００セント（＋０．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３２．００セント（＋２．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１１３．２５セント（－２．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０７．０５（＋２．００）

出所：MINKABU PRESS