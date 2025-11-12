XG、明石家さんまにダンスを一緒に踊りたいとリクエスト！「笑って楽しませていただきました」（MAYA）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

XG、渋谷龍太（SUPER BEAVER）らが、11月21日21時から放送される『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』にゲスト出演することが決定。コメント動画が公開された。

■明石家さんまはXGを「ベルサイユのばら」のようだと表現

4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』に日本人アーティストとして唯一の出演を果たすなど、グローバルを席巻するXGが『さんまのまんま』に初出演。

個性溢れる衣装でハイテンションにあらわれたXGの7人だったが、さんまに飲み物を聞かれると「お冷で」と少し緊張した様子。さんまが色とりどりの髪色をしたメンバーに「ベルサイユのばら」のようだと表現すると、和やかな雰囲気に包まれた。

XGから新曲「GALA」のダンスをさんまと一緒に踊りたいというリクエストが飛び出すと、難解な手の動きにさんまは困惑しきりで、変顔でごまかしてしまうなど大盛り上がり。果たしてさんまはメンバーと一緒にダンスを披露することができるのか。そして、CHISA、HINATA、JURIAが手作りしたという心温まるプレゼントも！

この他にも、2025年の世界陸上で大活躍した桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフら陸上界のスターたちや、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』に出演する小栗旬とハン・ヒョジュ、映画『ナイトフラワー』に出演する北川景子、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、総勢14名の豪華ゲストが出演する。まさに”おしゃべり万博”の名にふさわしい、見どころ満載の2時間スペシャルだ。

