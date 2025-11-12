XG、明石家さんまにダンスを一緒に踊りたいとリクエスト！「笑って楽しませていただきました」（MAYA）
XG、渋谷龍太（SUPER BEAVER）らが、11月21日21時から放送される『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』にゲスト出演することが決定。コメント動画が公開された。
■明石家さんまはXGを「ベルサイユのばら」のようだと表現
4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』に日本人アーティストとして唯一の出演を果たすなど、グローバルを席巻するXGが『さんまのまんま』に初出演。
個性溢れる衣装でハイテンションにあらわれたXGの7人だったが、さんまに飲み物を聞かれると「お冷で」と少し緊張した様子。さんまが色とりどりの髪色をしたメンバーに「ベルサイユのばら」のようだと表現すると、和やかな雰囲気に包まれた。
XGから新曲「GALA」のダンスをさんまと一緒に踊りたいというリクエストが飛び出すと、難解な手の動きにさんまは困惑しきりで、変顔でごまかしてしまうなど大盛り上がり。果たしてさんまはメンバーと一緒にダンスを披露することができるのか。そして、CHISA、HINATA、JURIAが手作りしたという心温まるプレゼントも！
この他にも、2025年の世界陸上で大活躍した桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフら陸上界のスターたちや、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』に出演する小栗旬とハン・ヒョジュ、映画『ナイトフラワー』に出演する北川景子、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、総勢14名の豪華ゲストが出演する。まさに”おしゃべり万博”の名にふさわしい、見どころ満載の2時間スペシャルだ。
■XG コメント
Q.収録の感想を教えてください。
CHISA：めちゃくちゃ楽しませていただきました。
JURIN：さんまさんが笑いの神すぎて…。
CHISA：テレビのまんまでした。本当にさんまのまんまです。
MAYA：ただただテレビを見ているかのように、笑って楽しませていただきました。
Q.さんまさんと秋にやりたいことは？
HARVEY：さんまの塩焼きをまるまる一本、一緒に食べてみたいです。
JURIA：紅葉めぐりをしてみたいです。綺麗な景色を一緒に見てみたいです。恐縮ですが…（笑）
Q.見どころを教えてください。
CHISA：XGのそのまんまの雰囲気で、メンバーのまんまの姿でお話できたと思うので期待してください。
JURIN：さんまさんの、マイケルジャクソンの「ポゥ！」にぜひ注目してください。私も放送が楽しみです。
MAYA：さんまさんが私たちの新曲「GALA」の新しいポイントを見つけてくれてうれしかったです！
JURIA：私たちならではの宇宙空間に入り込んだ、さんまさんとの時間と世界観を楽しみにしてください。
■番組情報
カンテレ・フジテレビ系『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』
11/21（金）21:00～22:52
出演：明石家さんま
ゲスト：北川景子、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、小栗旬、ハン・ヒョジュ、XG、桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフ
■関連リンク
XG OFFICIAL SITE
http://xgalx.com/xg/
■【画像】番組カット