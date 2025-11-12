朝ドラ「ばけばけ」実際にあった花田旅館！現在は？劇中でも忠実に再現された旅館での実話とは

朝ドラ「ばけばけ」には、多くの魅力的な人物が登場します。

劇中では、実在した人物をモデルとしたキャラクターが数多く登場してきました。ヒロイン・トキがお世話になる花田旅館の人々（平太・ツル・ウメ）もその中に含まれます。

モデルとなったのは富田旅館の富田太平、ツネ、お信の3人でした。

彼らは来日したラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と出会い、最初に出会った日本人として関わります。

彼らとハーンの間には、とても人間臭く人情味のある話が残されています。

富田旅館の人々はどのような人々だったのでしょうか。彼らとハーンの関わりについて見ていきましょう。

ラフカディオ・ハーンの来日と富田旅館

明治は、政治だけでなく教育においても近代化が急がれていました。

島根県知事・籠手田安定は、英語教育の充実のために外国から英語講師を招聘。明治23（1890）年8月30日に小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）が講師として松江に到着しました。

このとき、ハーンが最初の住まいとしたのが富田旅館です。

富田旅館は大橋川沿いに位置し、島根のシンボルである宍道湖を望む場所に建っていました。ハーンはここで川風と町のざわめきを聞きながら筆を執ります。

朝は好物のエッグスフーフー（目玉焼き）を所望し、宍道湖名物のしじみを味わったという証言が残ります。

ここで同館の主人として、ハーンに接したのが富田太平です。

太平は、帳場に座るばかりでなく、客の出入りや町内の出来事に目配りする「近代的な宿主」でした。

太平の妻で若女将・ツネは、ハーンの滞在当時「31歳」と紹介されています。おそらくはここから、太平も30代前後であったと推測されます。

彼らの証言によれば、八雲は衛生観念が強く、帰宅後の手洗い・うがいを怠らず、静かな部屋で長時間筆を走らせたといいます。

他にハーンは巻き寿司や刺身を好み、一方でドラマ同様に糸こんにゃくが苦手だったこと、浴衣で過ごす居ずまいなども記録に残りました。

こうした生活の断片は、文学作品の背景としてのみならず、明治期の都市旅館における外国人知識人の生活の風景を映し出します。

大橋川の近く。このそばに富田旅館があった。

お信との逸話と小泉セツとの出会い

富田旅館において、ハーンと密接に関わったのが女中のお信です。

当時のお信は、十代半ばの年頃と伝わり、八雲の身の回りを甲斐甲斐しく世話した存在として、聞き書きや回想にしばしば登場します。

お信をモデルとしたおウメ（公式Xより）。

お信は時々、目を細めるような仕草をしていました。このとき、左目の光を失っていたハーンは、お信を気にかけます。

ハーンは店の主人である太平に「お信を眼医者に連れていってほしい」と懇願。しかし聞き入れられることはありませんでした。

この前後、ハーンは自らお信に資金援助して医者の西川自省の元で治療を受けさせました。幸いにもお信の眼は完治したたと伝わります。

他者への労りを忘れない、というハーンの姿勢がここから見えるようですね。

しかしハーンは、太平に不信感を抱いていました。

太平の顔を見るのも嫌になったハーンは、そのうち「旅館を出て別のところで暮らす」と言い出します。

滞在から3ヶ月ほどで、ハーンは富田旅館を退去。織原の貸家（俗に京店（きょうだな）と呼ぶ）へ移転。最後に根岸邸へ移っていきました。

この間にも、ハーンは自分の食事を富田旅館に運ばせます。それを担当したのが、ツネやお信であったと記録には残ります。

ハーンは、暮らし向きのために自分の家に女中を派遣することを望んでいました。しかも士族出身という条件までつけて。

おそらくハーンは、教養豊かな階級の女中から日本のことを聞こうと考えていたのでしょう。

しかし一連の行動は、太平に不快感を抱かせます。何せ、旅館の業務と関係のないことに時間と手間を取られているのです。

そこでお信は、知り合いであった小泉セツに相談します。

お信は、かつてセツと同じ機織工場で働いていました。ここで面識を得ており、セツの養家と実家が困窮していることも知っていたようです。

やがて若女将のツネがセツを伴ってハーン宅を訪問。しかしハーンから返ってきたのは驚くべき言葉でした。

「腕が太い。士族の娘ではない」

驚いたツネは、この言葉に弁解。ハーンは頑なでしたが、やっとのことで理解されたと伝わります。

このシーンは「ばけばけ」でも実際に扱われていましたね（しかし「腕が太い」は女性に失礼です…）。

このことが契機となり、セツとハーンは同棲生活を送るようになります。

明治24（1891）年には、2人は結婚。ハーンはのちに小泉八雲と名乗り、世界に日本を喧伝していくこととなります。

富田旅館の面影

その後の富田旅館はどうなったのでしょうか。

昭和6（1931）年5月16日、松江の旧市街で大火が発生。富田旅館を含む一帯は焼け落ちてしまいました。

その後、戦前の町割りは再編され、罹災地の一部は東本町として再出発します。

現在の大橋館は富田旅館の流れを汲み、その一角に「最初の宿」の記憶を宿し続けています。川面に映る灯りは変われども、物語は確かに継がれている。

この地が、八雲を「日本の面影」へと誘った入口であったことを示す静かな証言です。

松江の橋のたもとで、旅人を迎えた一軒の宿。その帳場に座る夫婦と、台所を走る少女のまなざしが、八雲の「日本」像を形づくった。

私たちは今もその視線の延長線上に立っているのかもしれません。